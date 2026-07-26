ETV Bharat / state

तानों से मुस्कान तक: जन्मजात कटे होंठ वाली 8 माह की बच्ची को आरबीएसके ने दिया नया जीवन

17 जुलाई 2026 को छाया की सफल सर्जरी की गई. ऑपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है.

8 माह की बच्ची का हुआ ऑपरेशन.
8 माह की बच्ची का हुआ ऑपरेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 6:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : जन्म के साथ ही आठ माह की मासूम बच्ची के सामने ऐसी चुनौती थी, जिसने उसके परिवार की खुशियों को चिंता में बदल दिया था. जन्मजात कटे होंठ और तालू (क्लेफ्ट लिप एवं क्लेफ्ट पैलेट) के कारण वह न तो ठीक से मां का दूध पी पाती थी और न ही सामान्य रूप से सांस ले पाती थी. परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान था. गांव में लोग तरह-तरह की बातें करते थे और बच्ची के भविष्य को लेकर निराशाजनक टिप्पणियां करते थे. लेकिन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की पहल ने इस परिवार की जिंदगी बदल दी.

विकास खंड धनीपुर के एक गांव में आरबीएसके की टीम उस समय पहुंची, जब विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था. इसी दौरान बच्ची की बड़ी बहन ने टीम को अपनी छोटी बहन की गंभीर समस्या के बारे में बताया. सूचना मिलते ही आरबीएसके की टीम बच्ची के घर पहुंची और उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया. जांच के बाद टीम ने परिवार को निःशुल्क उपचार की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया और सर्जरी की व्यवस्था कराई.

17 जुलाई 2026 को बच्ची की सफल सर्जरी की गई. ऑपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है. अब वह सामान्य रूप से मां का दूध पी रही है और उसकी सेहत लगातार बेहतर हो रही है. चिकित्सकों के अनुसार समय पर सर्जरी होने से बच्ची के सामान्य विकास में भी मदद मिलेगी.

बच्ची के पिता ने बताया, बेटी के जन्म के बाद पूरा परिवार बेहद परेशान था. समाज के लोग ताने देते थे और कहते थे कि बच्ची का चेहरा कभी ठीक नहीं हो सकेगा. इलाज की जानकारी और आर्थिक चिंता भी परिवार के सामने बड़ी समस्या थी. उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और जो लोग पहले ताने देते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे हैं.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. एन. सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात विकार, बीमारियों, पोषण संबंधी समस्याओं और विकास में होने वाली बाधाओं की समय पर पहचान कर उनका निःशुल्क उपचार कराया जाता है. उन्होंने कहा कि बच्ची की कहानी इस बात का उदाहरण है कि समय पर जांच और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेकर बच्चों को नया जीवन दिया जा सकता है.

आरबीएसके के नोडल अधिकारी डॉ. अमित ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करता, बल्कि परिवारों में उम्मीद जगाने और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने का भी माध्यम बन रहा है. छाया की सफल सर्जरी इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर पहचान और उपचार से जन्मजात विकारों से जूझ रहे बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है.

यह भी पढ़ें : कारगिल विजय दिवस: राइफलमैन सुनील जंग की मां को सम्मान देते हुए नम हुईं मेयर की आंखें, कहा- मैंने सुनील को गोद में खिलाया था

TAGGED:

ALIGARH NEWS
CONGENITAL CLEFT LIP
TREATMENT FOR A CLEFT LIP
कटे होंठ का इलाज
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.