आरबीएसई: 12वीं कक्षा के 17 और 24 फरवरी के पेपर के समय में हुआ संशोधन, जानिए कब होंगे पेपर
बोर्ड के अनुसार महिला उड़ानदस्तों की तैनाती जयपुर, अजमेर और नीम का थाना में होगी.
Published : February 6, 2026 at 8:18 PM IST
अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होगी. बोर्ड ने 12वीं कक्षा की 17 और 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा के समय में संशोधन किया है. वहीं परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए 56 उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं.
बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 17 फरवरी को करीब 140 स्कूलों में केंद्रों की क्षमता से अधिक परीक्षार्थी होने की शिकायतें मिली थी. इसी तरह 24 फरवरी को 450 परीक्षा केंद्रों पर भी क्षमता से अधिक परीक्षार्थी होने की शिकायतें बोर्ड को मिली. शिकायतों का सत्यापन करवा कर शासन सचिव से मार्गदर्शन लिया गया. शासन सचिव के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय से दिशा निर्देश मांगे गए. दोनों तिथियां पर पर कक्षा पांचवी और आठवीं की परीक्षाओं की स्थिति देखी गई.
राठौड़ ने बताया कि 17 फरवरी को पांचवी और आठवीं की कोई परीक्षा नहीं थी. इसलिए 17 फरवरी को सुबह 8:30 से 11:45 बजे प्रस्तावित कंप्यूटर विज्ञान, इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज की परीक्षा अब दोपहर 2 से 5:15 बजे कर दी गई है. उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को पांचवी की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाने के बाद उसी दिन सुबह 8:30 से 11:45 बजे होने वाली चित्रकला की परीक्षा का समय भी बदलकर दोपहर 2 से 5:15 बजे कर दिया गया है.
56 उड़नदस्तों का गठन: राठौड़ ने बताया कि परीक्षा संचालन के लिए शुक्रवार को विशेष उड़नदस्तों का प्रशिक्षण रीट कार्यालय में दिया गया. बोर्ड स्तर पर 56 उड़नदस्ते गठित किए गए हैं. इनमें तीन महिला उड़नदस्ते भी शामिल हैं. महिला उड़ानदस्तों की तैनाती जयपुर, अजमेर और नीम का थाना में होगी. प्रदेश के 15 जिलों के 51 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है. इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी. संबंधित जिलों के केंद्रों पर लगे सीसीटीवी की सीधी फुटेज अभय कमांड सेंटर से भी देखी जा सकेगी. बोर्ड कार्यालय में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. इसके अलावा परीक्षा के दिन से ही संवेदनशील केंद्रों पर लगे सीसीटीवी की सीधी फुटेज की मॉनिटरिंग बोर्ड कार्यालय से भी देखी जाएगी.