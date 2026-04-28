ETV Bharat / state

आरबीएसई: मार्कशीट को लेकर 20 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार जल्द होगा खत्म, 12वीं की अंकतालिकाओं की पैकिंग पूरी

अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) दसवीं और बारहवीं का परीक्षा परिणाम मार्च में जारी कर रिकॉर्ड बना चुका. अब परीक्षार्थियों की अंक तालिकाएं बांटने की तैयारी में है. बोर्ड के पास 12वीं के वाणिज्य, कला और विज्ञान के अलावा वरिष्ठ उपाध्याय की अंकतालिका की पैकिंग का काम अंतिम चरण में है. 10वीं की अंकतालिका बोर्ड को इसी माह के अंत तक मिलने की उम्मीद है. ऐसे में करीब 20 लाख परीक्षार्थियों का अंकतालिका को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है.

बोर्ड के मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने बताया कि बोर्ड इतिहास में पहली बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी माह में शुरू हुई और 11 मार्च तक सम्पन्न हो गई. बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में 10वीं और 12वीं का परिणाम भी मार्च में घोषित कर दिया. इनमें 19.90 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे. बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षार्थियों की अंक तालिकाएं बोर्ड जल्द जिलों में पहुंचा दे, ताकि नोडल अधिकारियों के जरिए यह संबंधित स्कूल ले पाएं. उन्होंने बताया कि बोर्ड कार्यालय में 12वीं विज्ञान, कला और वाणिज्य के साथ वरिष्ठ उपाध्याय के परीक्षार्थियों की अंक तालिकाएं बोर्ड को मिल चुकी है. इनकी पहली स्कूलवार पैकिंग हो रही है. इसके बाद जिलों में नोडल के अनुसार पैकिंग की जा रही है.

मोहन सिंह रावत , अध्यक्ष , राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ. (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:RBSE Result 2026 : जयपुर के होनहारों ने फहराया परचम, बीकानेर के भुवन का शानदार प्रदर्शन

बोर्ड में मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष सिंह ने बताया कि बोर्ड कर्मचारी 12वीं की अंकतालिकाओं की पैकिंग में ही लगे हैं. पैकिंग का काम अंतिम चरण में है. 10वीं अंकतालिका छपकर अभी नहीं आई. संभवतया 30 अप्रैल या एक मई तक 10वीं की अंकतालिकाएं भी छपकर आ जाएंगी. फिलहाल बोर्ड को निर्णय लेना है, 12वीं और 10वीं की अंकतालिकाएं जिलों में नोडल अधिकारियों को एक साथ भेजे या पहले 12वीं की अंकतालिकाएं वितरित की जाए.