आरबीएसई: 10वीं और 12वीं के अलावा वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका का पूरक परीक्षा का परिणाम जारी
दसवीं की पूरक परीक्षा का परिणाम 64.69 फीसदी और 12वीं की परीक्षा का परिणाम 71.65 फीसदी रहा है.
Published : May 29, 2026 at 6:57 PM IST
अजमेरः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के साथ ही समकक्ष पूरक परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है. इनमें दसवीं की पूरक परीक्षा का परिणाम 64.69 फीसदी और 12वीं की परीक्षा का परिणाम 71.65 फीसदी रहा है.
बोर्ड में सचिव का अतिरिक्त प्रभार देख रही नीतू यादव ने बताया कि 14 से 16 मई को दसवीं और बारहवीं के अलावा प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय की पूरक परीक्षाएं भी आयोजित हुई थी. बोर्ड ने शुक्रवार को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है. 12वीं की पूरक परीक्षा में 8 हजार 679 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें से पूरक परीक्षा में 6730 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे. 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम 71.65 फीसदी रहा है. 12वीं के समकक्ष वरिष्ठ उपाध्याय की पूरक परीक्षा में 70 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 70 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे. वरिष्ठ उपाध्याय का 100 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा है. 12वी में (Cwsm, deaf and dump) में 26 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 17 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. 32.94 फीसदी पूरक परीक्षा परिणाम रहा है.
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दसवीं में 64.69 फीसदी रहा परिणाम : दसवीं की पूरक परीक्षा में 30 हजार 898 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें से 26 हजार 266 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. 64.69 फीसदी पूरक परीक्षा का परिणाम रहा है. प्रवेशिका पूरक परीक्षा में 406 कुल परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें 366 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. 50.55 फीसदी परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं. Cwsm, deaf and dump वर्ग के दसवीं के कुल 63 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें से 54 परीक्षार्थियों ने पूरक परीक्षा दी थी. 87.04 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा है.