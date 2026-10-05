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RBSE : 12वीं की तरह अब अंक सुधार के लिए 10वीं की परीक्षा भी दो बार दे सकेंगे विद्यार्थी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: बारहवीं कक्षा की परीक्षा दो बार होने की प्रक्रिया सफल होने के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं की परीक्षा भी वर्ष में दो बार करवाने जा रहा है. यानी पहली परीक्षा में कम अंक आने पर विद्यार्थी को दूसरी परीक्षा में अंकों में इंप्रूवमेंट लाने का मौका मिलेगा. राज्य सरकार से हरि झंडी मिलने के बाद बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर दिए है. आदेशों के मुताबिक दसवीं की पहली परीक्षा फरवरी या मार्च में होगी, वही दूसरी परीक्षा मई माह में होगी.