RBSE : 12वीं की तरह अब अंक सुधार के लिए 10वीं की परीक्षा भी दो बार दे सकेंगे विद्यार्थी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब दसवीं की परीक्षा भी वर्ष में दो बार करवाने जा रहा है. जानिए ये बड़ा अपडेट...
Published : October 5, 2026 at 11:00 PM IST
अजमेर: बारहवीं कक्षा की परीक्षा दो बार होने की प्रक्रिया सफल होने के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं की परीक्षा भी वर्ष में दो बार करवाने जा रहा है. यानी पहली परीक्षा में कम अंक आने पर विद्यार्थी को दूसरी परीक्षा में अंकों में इंप्रूवमेंट लाने का मौका मिलेगा. राज्य सरकार से हरि झंडी मिलने के बाद बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर दिए है. आदेशों के मुताबिक दसवीं की पहली परीक्षा फरवरी या मार्च में होगी, वही दूसरी परीक्षा मई माह में होगी.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि पहली परीक्षा पास करने वाला विद्यार्थी अधिकतम तीन विषयों में अपने अंक सुधारने के लिए दूसरी परीक्षा दे पाएगा. पहली और दूसरी परीक्षा, जिसमें भी अंक बेहत्तर है वही अंकतालिका में जोड़े जाएंगे. शर्मा ने बताया कि तीन या इससे अधिक विषयों में पहली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर दूसरी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा. ऐसे विद्यार्थी को अगले वर्ष दोबारा से परीक्षा देनी होगी. दो विषयों में अंक कम आने पर विद्यार्थी को दूसरी परीक्षा में अंक में सुधार लाने का अवसर मिलेगा.
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अब सप्लीमेंट्री परीक्षा ही होगी : सचिव शर्मा ने बताया कि पूर्व की तरह अब सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी, बल्कि दूसरी परीक्षा होगी. ऐसे विद्यार्थियों का पहली परीक्षा का परिणाम Raj A Vault में रखा जाएगा. इसके माध्यम से विद्यार्थी अस्थाई रूप से 11वीं कक्षा में दाखिला ले पाएंगे. इसके लिए दो विषय में विद्यार्थी के 33 फीसदी से कम अंक होने चाहिए. दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद दाखिला स्थाई हो जाएगा.
पहली परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य : उन्होंने बताया कि नियमानुसार विद्यार्थियों को पहली परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है. अनिवार्य विषयों, व्यवसायिक, तीसरी भाषा संस्कृत में से किन्हीं 3 विषयों में सुधार के लिए विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. शर्मा ने बताया कि पहली और दूसरी परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी को रिचिंग और रिटोटलिंग का भी अवसर मिलेगा, इसके लिए विद्यार्थी वही विषय चुन सकते हैं जिनकी उन्होंने दूसरी परीक्षा दी है.