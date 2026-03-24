RBSE Result 2026 : जयपुर के होनहारों ने फहराया परचम, बीकानेर के भुवन का शानदार प्रदर्शन
बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट मार्च माह में ही घोषित किया गया है.
Published : March 24, 2026 at 7:21 PM IST
जयपुर: नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी के बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महज 24 दिनों में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर नया इतिहास रच दिया है. बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट मार्च माह में ही घोषित किया गया है, जिसमें जयपुर के महेश नगर स्थित कैम्ब्रिज स्कूल की छात्रा रिद्धिमा जांगिड़ ने 99.67% अंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया. उन्होंने हिंदी, विज्ञान, गणित और संस्कृत जैसे विषयों में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए. वहीं, रेनवाल की मोनिका ने भी 99.17 प्राप्त किए. जबकि बीकानेर के भुवन ने 99.17 फीसदी अंक हासिल किए.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षाएं 28 फरवरी को खत्म हुई थीं और मंगलवार को यानी केवल 24 दिनों में परिणाम घोषित कर बोर्ड ने देश में सबसे तेजी से परिणाम जारी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ अजमेर बोर्ड ने बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक सबसे पहले परिणाम जारी करने के लिए जाना जाता था.
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इससे पहले बोर्ड आमतौर पर मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक परिणाम जारी करता था. इतना ही नहीं, यह पहली बार है जब 10वीं का परिणाम 12वीं से पहले घोषित किया गया है. परंपरागत रूप से पहले 12वीं और उसके 15-20 दिन बाद 10वीं का परिणाम जारी होता था, लेकिन इस बार इस क्रम को भी बदल दिया गया है. अब 12वीं के परिणाम 31 मार्च तक घोषित होने की संभावना जताई जा रही है.
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस बार प्रदेशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला. कुल 94.23 प्रतिशत परिणाम के साथ इस वर्ष का रिजल्ट पिछले साल के 93.06 प्रतिशत से 1.17 प्रतिशत बेहतर रहा. एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारते हुए 94.90 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया, जबकि लड़कों का रिजल्ट 93.63 प्रतिशत रहा.
वहीं, जयपुर की रिद्धिमा ने 99.67% अंक हासिल किए. इस सफलता की खास बात ये रही कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के नियमित अध्ययन के बल पर ये मुकाम हासिल किया. परीक्षा के दौरान वे प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. वहीं, निकिता मीणा ने 99.50%, छवि शर्मा ने 99.33% और परी छीपा ने 99% अंक हासिल किए.
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जबकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया रेनवाल क्षेत्र के बधाल गांव की मोनिका चौधरी ने 99.17% अंक हासिल कर क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त किया. मोनिका ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल स्टाफ और परिवार को दिया. वे प्रतिदिन करीब 12 घंटे पढ़ाई करती थीं. इसी तरह, दूदू विधानसभा क्षेत्र के रोशनपुरा बंन्देड़िया गांव के शशांक भारद्वाज ने 98.67% अंक प्राप्त कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया.
ऐसा रहा रिजल्ट :
- कुल आवेदन - 10,66,561
- परीक्षा में शामिल - 10,49,068
- फर्स्ट डिवीजन - 5,55,663
- सेकेंड डिवीजन - 3,60,656
- थर्ड डिवीजन - 72,029
2027 से बदलेगा परीक्षा पैटर्न : राजस्थान बोर्ड ने शिक्षा प्रणाली को छात्र-हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. साल 2027 से 10वीं बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित होगी. ये परीक्षा Best of Two Attempt फॉर्मूला पर होगी. पहली परीक्षा फरवरी में होगी जबकि दूसरा मौका मई में मिलेगा. दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी. छात्र दूसरे प्रयास में अधिकतम 3 विषयों में सुधार कर सकेंगे. जो छात्र पहला प्रयास मिस कर देंगे, वे वैध कारण (मेडिकल या DEO अनुमति) के साथ दूसरे प्रयास में शामिल हो सकेंगे. दोनों प्रयासों में से बेहतर अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे.
बीकानेर के भुवन ने हासिल किए 99.17 फीसदी अंक, बोले- पढ़ाई में निरंतरता जरूरी : बीकानेर के निजी स्कूल के छात्र भुवन छंगाणी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.17 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. परिणाम जारी होने के बाद. भुवन की इस उपलब्धि से परिवार और स्कूल दोनों में खुशी का माहौल है. भुवन ने कहा कि भविष्य में IIT करना चाहता हूं.
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100 में से 100 : भुवन ने तीन विषयों साइंस, मैथ्स और संस्कृत में शत-प्रतिशत यानी 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि हिन्दी और इंग्लिश में 99-98 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. उनके पिता भैरूंतन छंगाणी और माता रेखा छंगाणी ने बेटे की इस सफलता पर गर्व जताया. वहीं, स्कूल के संचालक नरोत्तम स्वामी ने भी इस उपलब्धि को गर्व से भरा बताया.
निरंतरता जरूरी : भुवन ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित और अनुशासित पढ़ाई को दिया. उनका कहना है कि रोजाना कुछ घंटे एकाग्र होकर पढ़ाई करना ही सफलता की कुंजी है. भुवन ने कहा कि निरंतरता होना जरूरी है और यही सफलता का पर्याय है. भुवन ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों के साथ ही परिवार के सदस्यों को दिया. स्कूल संचालक नरोत्तम स्वामी ने भी भुवन की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.