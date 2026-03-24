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RBSE Result 2026 : डूंगरपुर के ईश्वर पाटीदार ने हासिल किए 99.50 पर्सेंट तो प्रियांश को मिला 99 फीसदी अंक

डूंगरपुर के ईश्वर पाटीदार और चित्तौड़गढ़ के प्रियांश जोशी ( ETV Bharat )

डूंगरपुर : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 दसवीं का रिजल्ट मंगलवार को दोपहर 1 बजे जारी कर दिया है. डूंगरपुर जिले का रिजल्ट पिछली बार के बराबर ही 95.75 प्रतिशत रहा है. पिछले साल बोर्ड का रिजल्ट 95.73% रहा था. जिले के छात्र ईश्वर पाटीदार ने 99.50 पर्सेंट अंक हासिल किए हैं. उसके पिता गोकुलराम पाटीदार एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हैं, जबकि मां मोगी देवी गृहिणी हैं. ईश्वर पाटीदार ने बताया कि वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है. डूंगरपुर जिले में इस बार दसवीं बोर्ड परीक्षा में 24 हजार 916 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे. इसमें से 23 हजार 96 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 13 हजार 769 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन, 8 हजार 198 सेकंड डिवीजन और 1 हजार 129 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं. जिले का रिजल्ट 95.75 प्रतिशत रहा है. बेटियों ने बाजी मारी, 96.28% बेटियां पास : दसवीं बोर्ड में इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी. जिले में इस बार 24 हजार 121 परीक्षार्थियों में से 12 हाजर 180 बेटियां परीक्षा में बैठी थी. इसमें से 11 हजार 727 बेटियां परीक्षा में पास हुई हैं. 7451 छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से, 3831 सेकंड डिवीजन और 445 थर्ड डिवीजन से पास हुई हैं. बेटियों का रिजल्ट 96.28 % रहा है. वहीं, बेटों का रिजल्ट 95.21% रहा है. इस बार परीक्षा में 11 हजार 941 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इसमें से 6318 छात्र फर्स्ट डिवीजन से, 4367 सेकंड डिवीजन से और 684 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं. पढ़ें. RBSE Result 2026 : 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी, रिजल्ट में बेटियों का जलवा