RBSE Result 2026 : डूंगरपुर के ईश्वर पाटीदार ने हासिल किए 99.50 पर्सेंट तो प्रियांश को मिला 99 फीसदी अंक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं में कुल परिणाम 94.23 फीसदी रहा.
Published : March 24, 2026 at 5:21 PM IST
डूंगरपुर : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 दसवीं का रिजल्ट मंगलवार को दोपहर 1 बजे जारी कर दिया है. डूंगरपुर जिले का रिजल्ट पिछली बार के बराबर ही 95.75 प्रतिशत रहा है. पिछले साल बोर्ड का रिजल्ट 95.73% रहा था.
जिले के छात्र ईश्वर पाटीदार ने 99.50 पर्सेंट अंक हासिल किए हैं. उसके पिता गोकुलराम पाटीदार एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हैं, जबकि मां मोगी देवी गृहिणी हैं. ईश्वर पाटीदार ने बताया कि वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है. डूंगरपुर जिले में इस बार दसवीं बोर्ड परीक्षा में 24 हजार 916 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे. इसमें से 23 हजार 96 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 13 हजार 769 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन, 8 हजार 198 सेकंड डिवीजन और 1 हजार 129 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं. जिले का रिजल्ट 95.75 प्रतिशत रहा है.
बेटियों ने बाजी मारी, 96.28% बेटियां पास : दसवीं बोर्ड में इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी. जिले में इस बार 24 हजार 121 परीक्षार्थियों में से 12 हाजर 180 बेटियां परीक्षा में बैठी थी. इसमें से 11 हजार 727 बेटियां परीक्षा में पास हुई हैं. 7451 छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से, 3831 सेकंड डिवीजन और 445 थर्ड डिवीजन से पास हुई हैं. बेटियों का रिजल्ट 96.28 % रहा है. वहीं, बेटों का रिजल्ट 95.21% रहा है. इस बार परीक्षा में 11 हजार 941 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इसमें से 6318 छात्र फर्स्ट डिवीजन से, 4367 सेकंड डिवीजन से और 684 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं.
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चित्तौड़गढ़ में प्रियांश जोशी टॉपर : चित्तौड़गढ़ जिले के एक निजी स्कूल के छात्र प्रियांश जोशी ने 99% अंक प्राप्त किए हैं. प्रियांश ने बिना ट्यूशन और कोचिंग की तैयारी की थी. उनका कहना है कि घर पर ही प्रतिदिन चार घंटे की पढ़ाई और स्कूल से मिले मार्गदर्शन से यह सफलता प्राप्त की है. उन्हें शतरंज खेलना पसंद है, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ती है. प्रियांश ने बताया कि उसका सपना भविष्य में इंजीनियर बनने का है.
स्कूल में किया गया प्रियांश का सम्मान : प्रियांश जोशी की सफलता पर परिजनों के अलावा स्कूल प्रशासन ने भी खुशी जताई है. जिला मुख्यालय पर स्थित स्कूल में प्रियांश का सम्मान किया गया. विद्यालय के प्रिंसिपल शम्भूलाल भट्ट ने बताया कि प्रियांश की सफलता विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ की मेहनत का परिणाम है. प्रियांश एक मेहनती और अनुशासित छात्र है, जिसने अपने परिश्रम से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है.
परिणाम में चित्तौड़ जिला फिसड्डी, 29वें स्थान पर : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम में चित्तौड़गढ़ जिले ने 93.06 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया. जिले का यह परिणाम प्रदेश में 29वें स्थान पर है. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार भी जिले में छात्राओं ने बाजी मारी है. छात्राओं का परिणाम 94.32 प्रतिशत रहा, जबकि छात्र वर्ग का परिणाम 91.79 प्रतिशत दर्ज किया गया. वहीं, प्रवेशिका परीक्षा का कुल परिणाम 85.92 प्रतिशत रहा, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 89.83 और छात्रों का 83.13 प्रतिशत रहा.