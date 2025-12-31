ETV Bharat / state

RBSE : प्रायोगिक परीक्षा 1 जनवरी से होगी शुरू, नामांक ऑनलाइन जारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2026 के नामांक ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं. बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी. जबकि प्राइवेट विद्यार्थियों की 25 से 31 जनवरी तक होंगे. बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सेकंडरी, सीनियर सेकंडरी, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2026 के नामांक ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं. विद्यालय अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से परीक्षार्थियों के नामांक, नाम, पिता का नाम एवं विषय आदि की जांच कर लें. यदि कोई संशोधन प्रस्तावित है तो जल्द ही बोर्ड की परीक्षा शाखा में सम्पर्क कर संशोधन कराएं, ताकि परीक्षार्थी सही विषय में परीक्षा दे सकें. पढ़ें : आरबीएसई : 1 जनवरी से 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम, जानिए गाइडलाइन