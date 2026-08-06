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आरबीएसई: मुख्य परीक्षाओं के लिए 19 लाख से ज्यादा ने किया आवेदन, अब विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन

अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई है. इस बार बोर्ड की परीक्षा के लिए 19 लाख 98 हजार 394 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है. इनमें सर्वाधिक दसवीं कक्षा की परीक्षा के लिए आवेदन किए गए. इस बार करीब 10 लाख 66 हजार 182 विद्यार्थियों ने वर्ष 2027 की दसवीं की परीक्षा के लिए आवेदन किया है. यदि कुल विद्यार्थियों के आंकड़े देखें, तो गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2027 की मुख्य परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है. हालांकि अब विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर पाएंगे.

अंतिम दिन पोर्टल पर रहा दबाव: आरबीएसई की मुख्य परीक्षा 2027 के लिए कुल 19 लाख 98 हजार 394 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है. इनमें दसवीं की परीक्षा के लिए सर्वाधिक 10 लाख 66 हजार 182, कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए 9 लाख 18 हजार 512, वरिष्ठ उपाध्याय के लिए 5 हजार 614 और प्रवेशिका परीक्षा के लिए 8 हजार 86 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है. बोर्ड ने इस बार परीक्षा शुल्क में 200 रुपए की वृद्धि की है. शुल्क वृद्धि का असर परीक्षा के लिए आवेदन की संख्या पर नहीं पड़ा है. आवेदन की अंतिम दिन पोर्टल पर दबाव रहा. परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के उपरांत अब विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर पाएंगे. आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए बोर्ड की ओर से नवंबर माह में विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा.