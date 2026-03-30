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कल जारी होगा RBSE 12वीं का परिणाम, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के एक साथ आएंगे नतीजे

आरबीएसई तीनों स्ट्रीम के नतीजे कल सुबह 10 बजे घोषित करेगा.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 1:43 PM IST

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अजमेर : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का परिणाम मंगलवार 31 मार्च को घोषित होगा. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम घोषित करेंगे. इस दौरान बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह और बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड बोर्ड कार्यालय के मीटिंग हॉल में मौजूद रहेंगे. बोर्ड की 12वीं कक्षा का कला, विज्ञान और वाणिज्य संख्या का परिणाम बोर्ड एक साथ जारी करेगा. परीक्षार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते है.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 12वीं कक्षा का परिणाम 31 मार्च मंगलवार को जारी किया जाएगा. परीक्षा परिणाम को लेकर समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है. तैयार परिणाम को जांचने की प्रक्रिया जारी है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम जारी करने के लिए समय दे दिया है. 31 मार्च मंगलवार को सुबह 10 बजे परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा.

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राठौड़ ने बताया कि बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा 11 मार्च से 11 अप्रैल तक हुई थी. उन्होंने बताया कि बोर्ड दसवीं कक्षा का परिणाम भी जारी कर चुका है और घोषणा के मुताबिक इसी माह की अंतिम तिथि को 12 वीं कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का परिणाम बोर्ड जारी करने वाला है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब 12वीं का परिणाम 10 वीं के परीक्षा परिणाम के बाद आ रहा है.

9 लाख 10 हजार 9 विद्यार्थी है पंजीकृत : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार मार्च माह में दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणाम घोषित हो रहे है. 12वीं के कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में कुल 9 लाख 10 हजार 9 विद्यार्थी पंजीकृत है. बता दें कि वर्ष 2025 में 12वीं कक्षा का कला वर्ग का 97.78 फीसदी, कॉमर्स का 99.07 फीसदी और 98.43 फीसदी परिणाम रहा था.

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SECONDARY BOARD OF EDUCATION
12वीं के नतीजे कल
RBSE 12TH RESULT 2026

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