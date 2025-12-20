ETV Bharat / state

आरबीएसई : 1 जनवरी से 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम, जानिए गाइडलाइन

अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 12वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 से 20 जनवरी 2026 और प्राइवेट विद्यार्थियों की 25 से 31 जनवरी तक लेगा. बोर्ड ने परीक्षकों को प्रैक्टिकल के दौरान संबंधित स्कूलों में लिए जा रहे एग्जाम की फोटोग्राफी कराने के निर्देश दिए. परीक्षक को फोटोग्राफ ईमेल आईडी bserpracticalgpsimages@gmail.com के जरिए बोर्ड को भेजने होंगे.

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर चुके हैं. इस बार बोर्ड की मुख्य परीक्षा में कुल 19 लाख 86 हजार 422 विद्यार्थी परीक्षा देंगे. 1 जनवरी से 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे. बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान विद्यालय में निर्धारित तिथि और समय पर अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक की ओर से उसी विद्यालय में ली जाएगी. अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा अन्य के बीच में ली जा सकेगी, लेकिन इसके लिए शाला प्रधान की विशेष अनुमति जरूरी होगी. बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक या अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे में परीक्षार्थी को अनुपस्थित माना जाएगा. परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा. उसके लिए विद्यार्थी और शाला प्रधान जिम्मेदार होंगे.

