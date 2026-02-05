ETV Bharat / state

आरबीएसई: बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से, 19.86 लाख परीक्षार्थी लेंगे भाग, कंट्रोल रूम स्थापित

कंट्रोल रूम की शुरुआतः बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि गुरुवार से बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है. कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा और 11 मार्च तक इसका संचालन होगा. राठौर ने बताया कि परीक्षा संबंधी किसी भी शिकायत के लिए शिकायतकर्ता 0145-2632866, 2632867 और 2632868 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा ddexamfirst@gmail.com की ई मेल आईडी पर भी शिकायत मेल कर सकते हैं. राठौड़ ने बताया कि शिकायतकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन, मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से कंट्रोल रूम पर नोट कराएं. कंट्रोल रूम में दर्ज शिकायत का क्रमांक अवश्य प्राप्त कर लें ताकि इसी शिकायत क्रमांक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने ने बताया कि परीक्षार्थी के नामांक, केंद्र संबंधी जानकारी बोर्ड वेबसाइट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है.

बोर्ड परीक्षा में इस बार 19.86 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे. वहीं, प्रदेश में 6 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा. परीक्षा संचालन की व्यवस्था को लेकर जिलों की परीक्षा संचालन समितियां भी अलर्ट मोड पर है.

अजमेरः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है. बोर्ड परीक्षा 2026 के संचालन के लिए बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है. यह कंट्रोल रूम 24 घंटे 11 मार्च तक कार्यरत रहेगा. बोर्ड की ओर से परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां जारी है.

शाला प्रधानों के लिए आवश्यक निर्देशः बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जिनका शाला से नाम पृथक ( एनएसओ ) , उपस्थिति कम या अन्य कारणों से रोका गया है. उनके प्रवेश पत्र बोर्ड कार्यालय की ओर से अपलोड नहीं किए जाएंगे. ऐसे में शाला की ओर से जिन छात्रों का नाम एनएसओ, उपस्थित कम, या अन्य कारण से रोका जाना है, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है. ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश पत्र वितरण नहीं करें, यदि ऐसे प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं तो शाला प्रधान कमियों वाले प्रवेश पत्रों को अपने स्तर पर रोक कर केवल योग्य परीक्षार्थियों को ही प्रवेश पत्र वितरित करें.

परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं हुआ है या अस्पष्ट और त्रुटि पूर्ण हो तो शाला प्रधान या अग्रेषण अधिकारी की ओर से परीक्षार्थी का सही फोटो लगवाकर प्रमाणित कर प्रवेश पत्र परीक्षार्थी को वितरित करें. साथ ही बोर्ड कार्यालय में इसकी सूचना देकर संशोधन करवाएं. अयोग्य परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र वितरित करने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रधान की होगी.

परीक्षार्थी ऐसे करें प्रवेश पत्र हासिलः उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय एवं माध्यमिक, प्रवेशिका, व्यावसायिक परीक्षा के प्रवेश पत्र 2 फरवरी को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए. प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान, अग्रेषण अधिकारी पूर्व प्रदत्त आईडी, डाउनलोड करके प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकाल कर उसमें मुद्रित सभी प्रविष्टियों की भली-भांति जांच कर प्रमाणीकरण के बाद संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित कर रहे हैं. नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अग्रेषण अधिकारी डाउनलोड कर सकेंगे. प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट में बोर्ड मैन एग्जाम 2026 के लिंक पर उपलब्ध है. जिन परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं किए हैं वह यथाशीघ्र अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें.