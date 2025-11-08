आरबीएसई: अब साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा, मंत्री बोले-बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स सिद्धांत होगा लागू

ETV Bharat / state

कोटा: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भी अब बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन साल में दो बार करेगा. इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा के गणेश नगर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में की. मंत्री दिलावर ने बताया कि साल में एक बार मुख्य परीक्षा फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित की जाएगी. जबकि इसके परिणाम के बाद दूसरे सत्र में मई या जून में द्वितीय अवसर परीक्षा नाम से दोबारा परीक्षा ली जाएगी. यह दोनों परीक्षाएं पूरे कोर्स के आधार पर ही ली जाएंगी. बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स सिद्धांत लागू रहेगा. जिसके अनुसार दोनों परीक्षाओं में जिस परीक्षा में ज्यादा अंक आएंगे. उसके अंकों को जोड़ा जाएगा. दोनों परीक्षाओं का शुल्क एक समान रहेगा. यह नियम साल 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाएगा.

पहली बार परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य: मदन दिलावर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत राजस्थान सरकार का शिक्षा मंत्रालय भी काम कर रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अगले सत्र से स्कूली विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षाएं के लिए दो अवसर प्रदान करेगा. इस तरह का प्रावधान पहले सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) लागू कर चुका है.

नए सत्र से लागू होगा साल में दो बार परीक्षा का नियम (Courtesy-Madan Dilawar office)

दिलावर ने कहा कि सभी स्टूडेंट्स को पहली बार होने वाली बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा. जबकि परीक्षा में पास हो चुके स्टूडेंट तीन सब्जेक्ट में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे. इन तीन सब्जेक्ट का चयन विद्यार्थी अपनी मर्जी से करेगा. इस दोबारा होने वाली बोर्ड की परीक्षा को प्रदर्शन सुधार के लिए ही आरबीएसई आयोजित करेगी. इसी तरह से सप्लीमेंट्री लाने वाले विद्यार्थियों को भी तीन सब्जेक्ट में परीक्षा सुधार की अनुमति दी जाएगी.

फेल या अनुपस्थित को भी मिलेगा मौका: मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पहले बोर्ड की परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को सुधार का अवसर दिया जाएगा. द्वितीय अवसर में जिन सब्जेक्ट में विद्यार्थी फेल हुआ है, उनकी परीक्षा देकर वह पास हो सकता है, लेकिन इस परीक्षा में भी वह फेल हो जाता है, तो उस विद्यार्थी को पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा. इसके बाद वह अगले साल होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेगा. दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा में फेल रहने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट या जिला शिक्षा अधिकारी के जारी अनुमति पत्र के द्वितीय अवसर परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.

