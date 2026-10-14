RBSE Board Exam: 10वीं में सभी विषयों में लागू हो सकती है रीचेकिंग की व्यवस्था! सफल रहा तो 12वीं साइंस में भी होगा लागू
RBSE 10वीं की परीक्षा में साल में दो बार परीक्षा और अंक सुधार की नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने जा रहा है.
Published : October 14, 2026 at 4:32 PM IST
जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) 10वीं के छात्रों को मूल्यांकन में पारदर्शिता और अंक सुधार का अवसर देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है. 10वीं बोर्ड परीक्षा के सभी विषयों में रीचेकिंग की मांग के बीच अब इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है. खास बात यह है कि दोबारा मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिका की जांच दो शिक्षक करेंगे और उन्हें पहले दिए गए अंक नहीं बताए जाएंगे.
सभी विषयों में रीचेकिंग की व्यवस्था से छात्रों के दूर होंगे डाउट्स : छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 10वीं बोर्ड में साइंस, मैथ और इंग्लिश के अलावा अन्य विषयों में भी रीचेकिंग की व्यवस्था शुरू करने की मांग उठ रही है. इसे लेकर शिक्षाविद् डॉ. मीनाक्षी मिश्रा ने कहा कि आमतौर पर सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में शिक्षक के जांचने के नजरिए के आधार पर अंक दिए जाते हैं. चूंकि अब आरबीएसई की ओर से छात्रों को ऑन-डिमांड आंसर कॉपी उपलब्ध करा दी जाती है, ऐसे में कई छात्रों को यह मलाल रहता है कि उनका उत्तर सही तरह से नहीं जांचा गया. इस शंका को दूर करने के लिए यदि रीचेकिंग की व्यवस्था सभी विषयों में लागू कर दी जाती है, तो किसी अन्य शिक्षक की ओर से दोबारा उत्तर जांचने पर संभव है कि छात्र को उचित अंक मिलें और फिर वह बिना किसी संदेह के अगली कक्षा में बढ़ सकेगा.
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अभी साइंस, मैथ और इंग्लिश में रीचेकिंग की व्यवस्था : मूल्यांकन में एकरूपता लाने और छात्रों के मन में किसी तरह की आशंका या असंतोष को दूर करने के उद्देश्य से 10वीं बोर्ड में रीचेकिंग की व्यवस्था फिलहाल साइंस, मैथ और इंग्लिश विषयों में लागू है. बोर्ड अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तर निर्धारित होते हैं, इसलिए उनमें अंकों को लेकर सामान्यतः ज्यादा समस्या नहीं आती. वहीं शॉर्ट आंसर और विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों में मूल्यांकन शिक्षक की समझ और उत्तर की व्याख्या पर निर्भर कर सकता है. विद्यार्थी ने कितना और किस तरह से उत्तर लिखा है, इसके आधार पर अंकों में अंतर आ सकता है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया जाता है, ऐसे में प्रत्येक शिक्षक को हर उत्तर के लिए बिल्कुल एक समान दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है.
समान उत्तर, फिर भी अंक अलग तो दोबारा करवाई जा सकेगी जांच : अब सभी विषयों में रीचेकिंग की प्लानिंग की जा रही है. राठौड़ ने कहा कि कई बार विद्यार्थी ऑन-डिमांड अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के बाद दूसरे छात्रों की कॉपी से तुलना करते हैं. यदि समान उत्तर लिखने के बावजूद अंकों में अंतर दिखाई देता है, तो उनके मन में निराशा और बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठ सकते हैं. इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों में रीचेकिंग की सुविधा देने की योजना है, जिसके बाद विद्यार्थी ऑन-डिमांड अपनी उत्तर पुस्तिका का प्रिंट प्राप्त कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दोबारा मूल्यांकन का विकल्प अपना सकेंगे.
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रीचेकिंग के दौरान दो शिक्षक जांचेंगे उत्तर पुस्तिका : बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि रीचेकिंग के दौरान छात्रों की आंसर कॉपी जांचने वाले शिक्षकों को पहले दिए गए अंक नहीं बताए जाएंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकें. दोनों शिक्षकों के मूल्यांकन में अंतर देखा जाएगा. यदि अंकों में अधिक अंतर मिलता है, तो यह संकेत होगा कि पहले मूल्यांकन में गड़बड़ी की संभावना है. वहीं अंतर कम रहने की स्थिति में नियमों के अनुसार विद्यार्थी को उसका लाभ दिया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विद्यार्थी को केवल मूल्यांकन के तरीके में अंतर के कारण नुकसान न उठाना पड़े.
आगे 12वीं साइंस में भी लागू करने की तैयारी : यदि उच्च स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो सभी विषयों में रीचेकिंग कराई जा सकेगी. राठौड़ ने बताया कि भविष्य में यदि ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष केंद्र तैयार हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकेगा. बोर्ड इस दिशा में भी प्रयास कर रहा है. ऑनलाइन मूल्यांकन की सुविधा विकसित होने से जांच में एकरूपता लाने और पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी और फिर इसके परिणामों व अनुभव के आधार पर 12वीं के साइंस विषयों में भी इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है.
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अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान : प्रदेश में अक्टूबर 2024 में एक शिक्षक की ओर से उत्तर पुस्तिकाएं जांचे बिना अंक देने का मामला सामने आया था. इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दो व्यवस्थाएं हैं. पहली व्यवस्था में कॉपियां शिक्षकों के घर भेजी जाती हैं, जहां वे जांच के बाद उन्हें बोर्ड को वापस भेजते हैं. दूसरी व्यवस्था इवैल्यूएशन की है, जिसमें जिला स्तर पर निर्धारित केंद्रों पर शिक्षकों को बुलाकर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाई जाती है. राठौड़ के अनुसार, घर पर भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऐसी लापरवाही की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. यदि किसी शिक्षक की ओर से उत्तर पुस्तिका जांचने में लापरवाही सामने आती है, तो बोर्ड संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है और जरूरत पड़ने पर शिक्षा विभाग को भी कार्रवाई के लिए लिखा जाता है.
साल में दो परीक्षाओं से अंक सुधार का भी मिलेगा अवसर : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में परीक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला बनाने और विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के अनुसार अवसर देने की अवधारणा पर जोर दिया गया है. हालांकि, हर विद्यार्थी के लिए 'परीक्षा ऑन डिमांड' की व्यवस्था लागू करने के लिए व्यापक संसाधनों की जरूरत होगी. राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में फिलहाल साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था के जरिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने की दिशा में काम किया जा रहा है. पहले मुख्य परीक्षा में निर्धारित पासिंग से कम अंक आने पर विद्यार्थी सामान्यतः सप्लीमेंट्री परीक्षा देता था, लेकिन अब अंक सुधारने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को भी दूसरा अवसर मिल सकेगा. यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि मुख्य परीक्षा में उसकी तैयारी के अनुरूप अंक नहीं आए और वह अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहता है, तो वह दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकता है. इससे बोर्ड को कुछ अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़ेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को अपने परिणाम में सुधार का अवसर मिलेगा.
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अधिक अंक वाली मार्कशीट रख सकेंगे विद्यार्थी : बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दोनों परीक्षाओं की अलग-अलग मार्कशीट बनेगी. विद्यार्थी दोनों में से जिस परीक्षा में उसके ज्यादा अंक होंगे, उसकी मार्कशीट अपने पास रख सकता है. इससे विद्यार्थियों को एक परीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक दबाव महसूस करने की स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है. राठौड़ ने कहा कि किशोरावस्था में परीक्षा के परिणाम और अंकों को लेकर विद्यार्थी मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. कई बार वे अपने अंकों की तुलना दूसरे विद्यार्थियों से करते हैं और कम अंक आने पर निराश हो जाते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच भी परिणाम को लेकर तनाव देखा जाता है. ऐसे में दूसरी परीक्षा और अंक सुधार का अवसर उन्हें यह भरोसा दे सकता है कि एक परिणाम उनके भविष्य का अंतिम फैसला नहीं है.
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