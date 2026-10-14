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RBSE Board Exam: 10वीं में सभी विषयों में लागू हो सकती है रीचेकिंग की व्यवस्था! सफल रहा तो 12वीं साइंस में भी होगा लागू

स्कूल में क्लास लेते छात्र ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) 10वीं के छात्रों को मूल्यांकन में पारदर्शिता और अंक सुधार का अवसर देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है. 10वीं बोर्ड परीक्षा के सभी विषयों में रीचेकिंग की मांग के बीच अब इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है. खास बात यह है कि दोबारा मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिका की जांच दो शिक्षक करेंगे और उन्हें पहले दिए गए अंक नहीं बताए जाएंगे.