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RBSE Board Result : 12वीं कक्षा के कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम जारी

वाणिज्य वर्ग का परिणाम 93.64 फीसदी : वाणिज्य वर्ग में 30 हजार 798 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 30 हजार 580 ने परीक्षा दी. इनमें 20 हजार 666 छात्र और 9 हजार 914 छात्राएं परीक्षा में बैठी. छात्रों का 94.04 और छात्राओं का 92.82 फीसदी परिणाम रहा. वाणिज्य संकाय के परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी है. वाणिज्य वर्ग का कुल परीक्षा परिणाम 93.64 फीसदी रहा है. इनमें 28 हजार 636 फीसदी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 121 परीक्षार्थियों के सप्लीमेंट्री आई है.

विज्ञान वर्ग का परिणाम 97.52 फीसदी रहा : उन्होंने बताया कि 12वीं के विज्ञान विषय में कुल 2 लाख 87 हजार 68 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 2 लाख 85 हजार 299 परीक्षा में बैठे थे. परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 1 लाख 78 हजार 51 थी, जबकि 1 लाख 72 हजार 48 छात्राएं परीक्षा में बैठी थी. विज्ञान विषय का कुल परीक्षा परिणाम 97.52 फीसदी रहा है. इनमें 2009 परीक्षार्थियों की सप्लीमेंट्री आई है, जबकि 2 लाख 78 हजार 217 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. छात्रों का परिणाम 97.02 फीसदी और छात्राओं का 98.93 फीसदी रहा. गत वर्ष की तरह इस बार भी विज्ञान संकाय के परीक्षा परिणाम में छात्राओं का दबदबा रहा.

बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह ने बताया कि बोर्ड दसवीं कक्षा का परिणाम भी जारी कर चुका है. घोषणा के मुताबिक इसी माह की अंतिम तिथि को 12वीं कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का परिणाम बोर्ड जारी किया गया है. विज्ञान संकाय का परिणाम 97.52 फीसदी, कॉमर्स का 93.64 फीसदी और आर्ट्स का 97.54 फीसदी रहा. ऐसा पहली बार हो रहा है जब 12वीं का परिणाम 10वीं के परीक्षा परिणाम के बाद आया है. बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी. परीक्षा का परिणाम 20 दिन में जारी कर बोर्ड ने रिकॉर्ड बना दिया है. बोर्ड 10वीं का परिणाम 22 मार्च को जारी कर चुका है. 10वीं की परीक्षा 11 से 27 मार्च तक हुई थी. बोर्ड के इतिहास में 12वीं के परीक्षा परिणाम से पहले 10वीं का परिणाम जारी हुआ है. दोनों ही परिणाम मार्च माह में ही जारी कर दिए गए हैं, जो बोर्ड के लिए रिकॉर्ड बन चुका है.

अजमेर/उदयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया है. बोर्ड ने 12वीं कक्षा का कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परिणाम एक साथ जारी किया है. रिजल्ट उदयपुर से घोषित किया गया, जहां मंत्री जिला कलेक्टर कार्यालय से वर्चुअली अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय से जुड़े. इस बार 20 दिन में ही 12वीं का परिणाम जारी हुआ है. परीक्षार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं.

कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 97.54 फीसदी : कला वर्ग के 5 लाख 91 हजार 23 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें से 5 लाख 83 हजार 201 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे, जिसमें छात्रों की संख्या 2 लाख 63 हजार 917 और छात्राओं की संख्या 3 लाख 4 हजार 933 थी. छात्रों का 96.68 और छात्राओं का 98.29 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा है. कुल परीक्षा परिणाम की बात करें तो 97.54 परीक्षा परिणाम रहा है. इसमें 5 लाख 68 हजार 850 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 5 हजार 970 परीक्षार्थियों के सप्लीमेंट्री आई है.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

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वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम 97.20 फीसदी : वरिष्ठ उपाध्याय के लिए 4 हजार 114 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. इनमें से 4 हजार 67 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 1 हजार 718 छात्र और 2 हजार 235 छात्राएं शामिल थी. परिणाम पर गौर करें तो छात्रों का परीक्षा परिणाम 96.46 और छात्राओं का 97.77 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा है. कुल परीक्षा परिणाम 97.20 फीसदी रहा है. 3 हजार 953 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. 70 परीक्षार्थियों के सप्लीमेंट्री आई है.

रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार 12वीं बोर्ड के सभी संकायों का परिणाम मार्च माह में जारी किया गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और परिश्रम का परिणाम बताते हुए सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं. मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार से नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे समय पर लागू किया जा रहा है.

इससे विद्यार्थियों के लिए कार्यदिवसों की संख्या 235 से बढ़कर 244 हो जाएगी, जिससे पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल सकेगा. साथ ही प्रवेशोत्सव अभियान के जरिए अधिकतम नामांकन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि इस वर्ष मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है, जिसके चलते समय पर परिणाम जारी करना संभव हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार गणित के साथ-साथ विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में भी री-चेकिंग की सुविधा शुरू की गई है, जिससे विद्यार्थियों का भरोसा बढ़ेगा. मंत्री दिलावर ने आगामी सत्र से साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना की भी जानकारी दी.

उनका कहना है कि इससे विद्यार्थियों को सुधार का अवसर मिलेगा और मानसिक दबाव कम होगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि पाठ्यपुस्तकों का वितरण समय पर सुनिश्चित किया गया है और यूनिफॉर्म की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जा रही है. विद्यालयों में मोबाइल फोन के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाई गई है और शिक्षकों की उपस्थिति व अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने कहा कि प्रार्थना सभा, राष्ट्रगान और सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार विकसित किए जा रहे हैं. साथ ही जर्जर विद्यालय भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं.