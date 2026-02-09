आरबीएसई: 1268 स्कूलों ने नहीं किए प्रवेशपत्र डाउनलोड, जानिए निर्देश
प्रदेश में करीब 32 हजार स्कूल हैं. इनमें 1268 स्कूलों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए.
अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होगी. बोर्ड प्रवेश पत्र जारी कर चुका. स्कूलों से विद्यार्थी को प्रवेश पत्र मिल रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए. प्रदेश में करीब 32 हजार स्कूल हैं. इनमें 1268 स्कूलों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए.
बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दसवीं, प्रवेशिका, बारहवीं और प्रवेशिका की परीक्षा 12 फरवरी से है. परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी. 17 और 24 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में 12वीं के पेपर के लिए प्रश्नपत्र पहुंचाने और परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं केंद्रीयकृत संग्रहण तक लाने की व्यवस्था की जा रही है. राठौड़ ने बताया कि 2 फरवरी से अभी तक 5 हजार से अधिक ईमेल के जरिए एनएसओ के मामले सामने आए थे, जो निस्तारित कर दिए हैं. फोन से भी एनएसओ के मामले तत्काल निस्तारण अभी भी किए जा रहे हैं.
1268 स्कूल ने डाउनलोड नहीं किया प्रवेश पत्र: राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में लगभग 32 हजार स्कूलों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को देने हैं, लेकिन 1 हजार 268 स्कूलों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए. दो दिन बाद परीक्षा है. ऐसे स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को वितरित करें.
20 लाख देंगे परीक्षा: सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ बताया कि बोर्ड कि प्रदेश में 6 हजार 193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. दसवीं की परीक्षा 17 दिन चलेगी. 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च तक 28 दिन चलेगी. इस बार बोर्ड की परीक्षा में 19 लाख 86 हजार 422 विद्यार्थी परीक्षा देंगे. 10वीं में 10 लाख 68 हजार 610 विद्यार्थी हैं. प्रवेशिका में 7 हजार 817 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे. 12वीं में 90 हजार 572 विद्यार्थी है. वरिष्ठ उपाध्याय भर्ती परीक्षा में 4 हजार 123 विद्यार्थी हैं.
