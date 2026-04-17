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​Special : दोनों हाथ नहीं फिर भी 10वीं में हासिल किए 100 % मार्क्स, उदयपुर के लक्षित परमार ने रचा इतिहास

उदयपुर के लक्षित परमार ने रचा इतिहास ( ETV Bharat gfx )

उदयपुर : ​राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर के रहने वाले लक्षित परमार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) की 10वीं कक्षा के दिव्यांग श्रेणी के परिणामों में 100 में से 100 अंक हासिल कर न केवल अपना नाम रोशन किया है, बल्कि एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया है. दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद लक्षित ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह सफलता प्राप्त की. लक्षित परमार ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि अपनी प्राथमिक शिक्षा 'हैप्पी होम स्कूल, पुरोहित की मादड़ी' से प्राप्त की. उनकी सफलता का मंत्र सेल्फ स्टडी और अनुशासन रहा. लक्षित बताते हैं कि वे रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे. दिव्यांगता के कारण उनके लिए लंबे समय तक बैठना संभव नहीं होता था, इसलिए वे लेटकर ही अपनी पढ़ाई करते थे. लक्षित के पिता दिनेश परमार एक गिफ्ट शॉप चलाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. लक्षित की दो बहनें दिया परमार और रिशा परमार भी पढ़ाई कर रही हैं, जिनमें एक 9वीं और दूसरी 2 कक्षा में अध्ययनरत है. ​लक्षित के दोनों हाथ काम नहीं करते, ऐसे में स्कूल जाना किसी चुनौती से कम नहीं था. पिता हर दिन लक्षित को अपनी गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते और छुट्टी होने पर वापस लेकर आते. उदयपुर के लक्षित परमार से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर) इसे भी पढ़ें: RBSE Result 2026 : जयपुर के होनहारों ने फहराया परचम, बीकानेर के भुवन का शानदार प्रदर्शन ​बचपन का संघर्ष और समाज के ताने : ​लक्षित की सफलता की कहानी जितनी सुनहरी दिखती है, उसका पीछे का संघर्ष उतना ही कठिन रहा है. लक्षित के पिता दिनेश परमार बताते हैं कि जब वह मात्र 6 महीने का था, तब उसकी शारीरिक दिव्यांगता का पता चला. परिवार ने कई अस्पतालों के चक्कर काटे, बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज संभव नहीं हो सका. उस दौर में समाज ने भी कम ताने नहीं दिए. कई लोगों ने नकारात्मक बातें कीं, लेकिन दिनेश परमार और उनकी पत्नी ने तय कर लिया था कि वे अपने बेटे को कभी कमजोर महसूस नहीं होने देंगे. लक्षित ने 12 फरवरी से 24 फरवरी तक मनवा खेड़ा के सरकारी स्कूल में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी. दिव्यांग होने के कारण उन्हें सरकार की ओर से राइटर की सुविधा दी गई थी. इस श्रेणी में संस्कृत विषय से छूट दी जाती है, जबकि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस जैसे विषयों की परीक्षा देनी होती है. इन सभी सब्जेक्ट्स में लक्षित ने 100 में से 100 अंक हासिल की है. लक्षित परमार (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर) रिजल्ट घोषित होते ही लक्षित के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. कोई उन्हें लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर कर रहा है तो कोई उनका सम्मान कर रहा है. लक्षित ने कहा कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया और उन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. लक्षित ने बताया कि उन्होंने कभी खुद को दूसरों से अलग नहीं माना वे हमेशा खुद को एक सामान्य छात्र की तरह मानते रहे और अपने माता-पिता के संघर्ष को देखकर उन्होंने ठान लिया कि वे पढ़-लिखकर उनका नाम रोशन करेंगे. स्कूल की शिक्षिका निर्मला सालवी के अनुसार लक्षित शुरू से ही होशियार और जिज्ञासु छात्र रहा है, जो हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करता था और एक बार पढ़ने के बाद उसे याद रखता था.