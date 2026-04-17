Special : दोनों हाथ नहीं फिर भी 10वीं में हासिल किए 100 % मार्क्स, उदयपुर के लक्षित परमार ने रचा इतिहास
लक्षित की सफलता का मंत्र सेल्फ स्टडी और अनुशासन रहा है. उदयपुर से कपिल पारीक की रिपोर्ट...
Published : April 17, 2026 at 1:33 PM IST
उदयपुर : राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर के रहने वाले लक्षित परमार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) की 10वीं कक्षा के दिव्यांग श्रेणी के परिणामों में 100 में से 100 अंक हासिल कर न केवल अपना नाम रोशन किया है, बल्कि एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया है. दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद लक्षित ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह सफलता प्राप्त की.
लक्षित परमार ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि अपनी प्राथमिक शिक्षा 'हैप्पी होम स्कूल, पुरोहित की मादड़ी' से प्राप्त की. उनकी सफलता का मंत्र सेल्फ स्टडी और अनुशासन रहा. लक्षित बताते हैं कि वे रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे. दिव्यांगता के कारण उनके लिए लंबे समय तक बैठना संभव नहीं होता था, इसलिए वे लेटकर ही अपनी पढ़ाई करते थे. लक्षित के पिता दिनेश परमार एक गिफ्ट शॉप चलाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. लक्षित की दो बहनें दिया परमार और रिशा परमार भी पढ़ाई कर रही हैं, जिनमें एक 9वीं और दूसरी 2 कक्षा में अध्ययनरत है. लक्षित के दोनों हाथ काम नहीं करते, ऐसे में स्कूल जाना किसी चुनौती से कम नहीं था. पिता हर दिन लक्षित को अपनी गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते और छुट्टी होने पर वापस लेकर आते.
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बचपन का संघर्ष और समाज के ताने : लक्षित की सफलता की कहानी जितनी सुनहरी दिखती है, उसका पीछे का संघर्ष उतना ही कठिन रहा है. लक्षित के पिता दिनेश परमार बताते हैं कि जब वह मात्र 6 महीने का था, तब उसकी शारीरिक दिव्यांगता का पता चला. परिवार ने कई अस्पतालों के चक्कर काटे, बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज संभव नहीं हो सका. उस दौर में समाज ने भी कम ताने नहीं दिए. कई लोगों ने नकारात्मक बातें कीं, लेकिन दिनेश परमार और उनकी पत्नी ने तय कर लिया था कि वे अपने बेटे को कभी कमजोर महसूस नहीं होने देंगे. लक्षित ने 12 फरवरी से 24 फरवरी तक मनवा खेड़ा के सरकारी स्कूल में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी. दिव्यांग होने के कारण उन्हें सरकार की ओर से राइटर की सुविधा दी गई थी. इस श्रेणी में संस्कृत विषय से छूट दी जाती है, जबकि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस जैसे विषयों की परीक्षा देनी होती है. इन सभी सब्जेक्ट्स में लक्षित ने 100 में से 100 अंक हासिल की है.
रिजल्ट घोषित होते ही लक्षित के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. कोई उन्हें लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर कर रहा है तो कोई उनका सम्मान कर रहा है. लक्षित ने कहा कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया और उन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. लक्षित ने बताया कि उन्होंने कभी खुद को दूसरों से अलग नहीं माना वे हमेशा खुद को एक सामान्य छात्र की तरह मानते रहे और अपने माता-पिता के संघर्ष को देखकर उन्होंने ठान लिया कि वे पढ़-लिखकर उनका नाम रोशन करेंगे. स्कूल की शिक्षिका निर्मला सालवी के अनुसार लक्षित शुरू से ही होशियार और जिज्ञासु छात्र रहा है, जो हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करता था और एक बार पढ़ने के बाद उसे याद रखता था.
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लक्षित की मां ने भावुक होते हुए कहा कि जब बेटा पैदा हुआ था, तब लोगों ने तरह-तरह की बातें की थीं, लेकिन आज वही लोग बधाई देने आ रहे हैं. उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने कहा कि यह दिन उनकी मेहनत और बेटे के संघर्ष का परिणाम है. लक्षित परमार का सपना आगे चलकर PCM विषय लेकर UPSC के माध्यम से सिविल सेवा में जाने का है. उन्होंने अन्य दिव्यांग बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि आपकी डिसेबिलिटी यह तय नहीं करती कि आप क्या बनेंगे, बल्कि आपकी सोच और मेहनत यह तय करती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं.
किताबों से मिलता है सुकून : लक्षित को केवल स्कूली किताबें ही नहीं, बल्कि आत्मविकास (Self-Help) से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना भी पसंद है. वे जेम्स क्लियर की 'Atomic Habits', मॉर्गन हाउसेल की 'The Psychology of Money' और कैल न्यूपोर्ट की 'Deep Work' जैसी विश्व प्रसिद्ध किताबों से प्रेरणा लेते हैं. उनका मानना है कि ये किताबें इंसान की सोच को व्यापक बनाती हैं.
राजस्थान बोर्ड का दिव्यांग श्रेणी का परिणाम :-
- 10वीं बोर्ड: कुल 1275 परीक्षार्थियों में से 1102 उत्तीर्ण हुए (86.57%)
- 12वीं बोर्ड: कुल 1008 परीक्षार्थियों में से 928 उत्तीर्ण हुए (92.06%)
स्कूल और शिक्षकों का योगदान : हैप्पी होम स्कूल के एमडी कुणाल अरोड़ा और डायरेक्टर सुषमा अरोड़ा के अनुसार, लक्षित की शुरुआत आसान नहीं थी. कई स्कूलों ने उसकी दिव्यांगता को देखते हुए एडमिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन हैप्पी होम स्कूल ने उसकी प्रतिभा पर भरोसा किया. क्लास टीचर निर्मला सालवी बताती हैं कि लक्षित एक बेहद जिज्ञासु छात्र है. वह सिर्फ रटता नहीं है, बल्कि हर सवाल की तह तक जाता है. उसकी छोटी बहन दिया परमार भी बताती है कि भैया के सवाल अक्सर बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. डायरेक्टर सुषमा अरोड़ा ने बताया कि लक्षित परमार की सफलता सिर्फ अच्छे अंकों की कहानी नहीं, बल्कि सोच और नजरिए की जीत है. जहां ज्यादातर बच्चे कठिन परिस्थितियों में खुद को सीमित मान लेते हैं, वहीं लक्षित ने अपनी दिव्यांगता को कभी बाधा नहीं बनने दिया.
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स्कूल प्रशासन भी लक्षित की इस सोच से काफी प्रभावित रहा. प्रिंसिपल विमला सालवी के अनुसार जब उनके 100 प्रतिशत अंक आने की खबर मिली, तो यह सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि पूरे स्कूल के लिए गर्व का क्षण था. क्लास टीचर निर्मला सालवी कहती हैं कि लक्षित की खासियत सिर्फ उसकी याददाश्त नहीं, बल्कि उसका खुद से सीखने का तरीका है. वह हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करता है और जवाब खुद तलाशने में विश्वास रखता है.
सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) से जूझ रहे 18 वर्षीय लक्षित परमार ने RBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी में 100 प्रतिशत अंक हासिल कर मिसाल पेश की है. यह एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो शरीर की मूवमेंट और मांसपेशियों के संतुलन को प्रभावित करती है. लक्षित को लिखने में गंभीर दिक्कत है, वह अपना नाम तक नहीं लिख पाता. लक्षित खुद मानते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें सबके पास होती हैं, फर्क सिर्फ सोच का होता है. वे रोजाना 4-5 घंटे पढ़ाई करते थे. साइंस उनका पसंदीदा विषय है और वे ज्यादातर ऑनलाइन माध्यम से सीखते रहे. उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा उनका परिवार है, जिसने कभी उन्हें अलग महसूस नहीं होने दिया. लक्षित का मानना है कि अगर इंसान अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचना सीख जाए, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता.