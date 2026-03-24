भरतपुर की वंदना ने रचा इतिहास: 10वीं बोर्ड में अर्जित किए 99 प्रतिशत अंक, डॉक्टर बनने का सपना
99 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली वंदना कुमारी ने बताया कि उन्होंने रोजाना 6 से 7 घंट पढ़ाई की.
Published : March 24, 2026 at 5:40 PM IST
भरतपुर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं परीक्षा के घोषित परिणाम में भरतपुर की बेटी वंदना कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.33% अंक हासिल किए हैं. वंदना की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. स्कूल परिसर में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और छात्र-छात्राओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया.
वंदना कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, गुरुजनों और अपने माता लवलेश और पिता मुकेश कुमार को दिया. वंदना ने बताया कि उन्होंने रोजाना 6 से 7 घंटे नियमित और कंसिस्टेंट पढ़ाई की, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन पर रखा. साथ ही, टेस्ट सीरीज के जरिए अपनी तैयारी को लगातार परखा और हर बार अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करने की कोशिश की. वंदना ने कहा कि उन्होंने कभी दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि खुद से ही मुकाबला किया. यही आत्म-प्रतिस्पर्धा उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी. उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि सबसे पहले खुद पर विश्वास होना जरूरी है. मेहनत के साथ समझकर पढ़ाई करें और रिवीजन पर विशेष ध्यान दें, ताकि विषय लंबे समय तक याद रहे.
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आगे के लक्ष्य के बारे में वंदना ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है. इसके लिए उन्होंने 11वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय का चयन किया है. स्कूल के संचालक विवेक सोनी ने बताया कि इस वर्ष स्कूल के छह विद्यार्थियों ने 98% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें वंदना कुमारी ने सबसे अधिक 99.33% अंक हासिल कर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है.