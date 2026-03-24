ETV Bharat / state

RBSE Result 2026: जोधपुर के निशांत और दिव्यांगी ने सोशल मीडिया से 'उचित दूरी' बना प्राप्त किए 99 प्रतिशत अंक

जोधपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दसवीं कक्षा का परिणाम सोमवार को जारी हुआ. परिणाम में निजी स्कूल के छात्र निशांत कविया ने 99.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जोधपुर टॉप किया. इसी तरह से दिव्यांगी शर्मा ने 99 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. दोनों का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया से उचित दूरी रखी थी. उन्होंने जानकारी के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया. रोजाना अध्ययन कर उन्होंने यह सफलता हासिल की है.

अपनाया ये मंत्र: निशांत कविया ने बताया कि उसने पूरे वर्ष प्रतिदिन नियमित दो घंटे अध्ययन किया. परीक्षा के समय 7 घंटे का समय दिया. जिसकी बदौलत निशांत ने 99.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. निशांत ने बताया कि वह सिविल सर्विसेज पास कर आईएएस बनना चाहता है. दिव्यांगी शर्मा ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग किया, लेकिन इंस्टाग्राम से दूरी बनाई रखी. दोनों छात्र–छात्रा अपनी सफलता का श्रेय परिजन, स्कूल के शिक्षकों व ईश्वर को देते हैं. उनका कहना है कि स्कूली परीक्षा में नियमित अध्ययन ही आपको सफलता दिला सकता है. दिव्यांगी का कहना है कि छात्रों को न तो ओवर कांफिडेंस रहना चाहिए और न ही यह मानना चाहिए वे अचिव नहीं कर सकते. आत्मविश्वास बनाए रखें. निजी विद्यालय के ही छात्र जतिन सुथार ने 99.17 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. वह भी नियमित अध्ययन को ही सफलता की कुंजी मानता है.