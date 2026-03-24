RBSE Result 2026: जोधपुर के निशांत और दिव्यांगी ने सोशल मीडिया से 'उचित दूरी' बना प्राप्त किए 99 प्रतिशत अंक
दोनों स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया.
Published : March 24, 2026 at 5:35 PM IST
जोधपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दसवीं कक्षा का परिणाम सोमवार को जारी हुआ. परिणाम में निजी स्कूल के छात्र निशांत कविया ने 99.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जोधपुर टॉप किया. इसी तरह से दिव्यांगी शर्मा ने 99 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. दोनों का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया से उचित दूरी रखी थी. उन्होंने जानकारी के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया. रोजाना अध्ययन कर उन्होंने यह सफलता हासिल की है.
अपनाया ये मंत्र: निशांत कविया ने बताया कि उसने पूरे वर्ष प्रतिदिन नियमित दो घंटे अध्ययन किया. परीक्षा के समय 7 घंटे का समय दिया. जिसकी बदौलत निशांत ने 99.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. निशांत ने बताया कि वह सिविल सर्विसेज पास कर आईएएस बनना चाहता है. दिव्यांगी शर्मा ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग किया, लेकिन इंस्टाग्राम से दूरी बनाई रखी. दोनों छात्र–छात्रा अपनी सफलता का श्रेय परिजन, स्कूल के शिक्षकों व ईश्वर को देते हैं. उनका कहना है कि स्कूली परीक्षा में नियमित अध्ययन ही आपको सफलता दिला सकता है. दिव्यांगी का कहना है कि छात्रों को न तो ओवर कांफिडेंस रहना चाहिए और न ही यह मानना चाहिए वे अचिव नहीं कर सकते. आत्मविश्वास बनाए रखें. निजी विद्यालय के ही छात्र जतिन सुथार ने 99.17 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. वह भी नियमित अध्ययन को ही सफलता की कुंजी मानता है.
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6 में चार में 100 में 100: निशांत ने 99.5 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. सिर्फ आधा प्रतिशत अंक शत प्रतिशत में कम रहे हैं. निशांत ने हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए. जबकि अंग्रेजी में 99 व विज्ञान में 98 अंक प्राप्त किए. वहीं दिव्यांगी ने अंग्रेजी, विज्ञान व गणित में 100 अंक प्राप्त किए. हिंदी, सोशल साइंस व संस्कृत में 98—98 अंक प्राप्त किए. जबकि जतिन सुथार ने गणित व सोशल साइंस में 100, अंग्रेजी, विज्ञान व संस्कृत में 99 एवं हिंदी में 98 प्रतिशत अंक प्राप्त किए.