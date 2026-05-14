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RBSE 10वीं-12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम आज शुरू, 40 हजार छात्र-छात्राएं आजमा रहे भाग्य

एक या दो विषयों में 33 प्रतिशत से भी कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पूरक परीक्षा में बैठ सकेंगे.

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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 9:45 AM IST

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अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) की 10वीं, 12वीं एवं समकक्ष कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ हो गई हैं. लगभग 40 हजार विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. बोर्ड ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पूर्व में ही जारी कर दिए थे. बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार 10वीं की पूरक परीक्षा में लगभग 30 हजार तथा 12वीं (वरिष्ठ उपाध्याय एवं प्रवेशिका) आदि परीक्षाओं में लगभग 10 हजार विद्यार्थी सम्मिलित होंगे. बोर्ड ने पूरक परीक्षाओं के आयोजन के लिए 167 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक रहेगा.

पूरक परीक्षाओं का आयोजन 14 से 16 मई तक किया जाएगा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि परीक्षा सामग्री जिलों तक पहुंचाने तथा पूरक परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए कर्मचारी पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं. बोर्ड सचिव (अतिरिक्त प्रभार) नीतू यादव परीक्षा संचालन पर पूरी नजर रखे हुए हैं. बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं तथा नकल रोकने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. बोर्ड द्वारा पूरक परीक्षाओं का टाइम टेबल पहले ही जारी किया जा चुका है. बोर्ड में सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं नीतू यादव पूरक परीक्षाओं की मॉनिटरिंग कर रही हैं.

पढ़ें: 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी, 85.20% छात्र सफल हुए

कौन दे सकता है पूरक परीक्षा?: एक या दो विषयों में 33 प्रतिशत से भी कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पूरक परीक्षा में बैठ सकेंगे.

अजमेर में तीन केंद्र: अजमेर में पूरक परीक्षा के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी शामिल है.

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