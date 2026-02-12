ETV Bharat / state

आरबीएसई: 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, 19.90 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत

इस बार परीक्षा में 19.90 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी से 11 मार्च तक हो रहा है. इसमें दसवीं की परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक 17 दिन तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक 28 दिन आयोजित होगी. इस बीच 6 अवकाश भी रहेंगे.

अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं, प्रवेशिका, बारहवीं, वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है. प्रदेश के 6 हजार 194 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. परीक्षा संचालन को लेकर जिला परीक्षा संचालन समितियां निगरानी रखे हुए हैं. वहीं बोर्ड ने भी अपने स्तर पर परीक्षा आयोजन और नकल रोकने के लिए व्यवस्थाएं की हैं. बोर्ड कार्यालय परिसर में स्थित मंदिर में प्रशासक शक्ति सिंह, सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ समेत अन्य अधिकारियों और कार्मिकों ने पूजा-अर्चना कर परीक्षा के सफल आयोजन की कामना की.

उन्होंने बताया कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक रहेगा, जबकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड (CWSN) को परीक्षा समय में कुछ छूट दी गई है. इनकी परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक रहेगा. राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में 6 हजार 194 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 52 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं वीडियोग्राफी भी की जा रही है. कुछ परीक्षा केंद्रों के आसपास का क्षेत्र निषेध आज्ञा भी घोषित किया गया है.

सुरक्षा की दृष्टि से 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र पुलिस थाने और चौकी में ही रखवाए गए हैं. परीक्षा के पहले दिन दसवीं विद्यार्थियों का अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है, जबकि 12वीं कक्षा का मनोविज्ञान का पेपर सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक है. राठौड़ ने बताया कि 17 और 24 फरवरी को 12वीं कक्षा के होने वाले 3 पेपर के समय में बदलाव किया गया है. अब यह पेपर सुबह की शिफ्ट की बजाय दोपहर की शिफ्ट में होंगे, जबकि 12वीं शेष पेपर समय सारणी के अनुसार ही होंगे. दसवीं कक्षा के पेपर के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

किसमें कितने परीक्षार्थी: