RBSE Board Exam 2027: बोर्ड ने बदला आंसर कॉपी का फॉर्मेट, अब 40 सवालों की कैजिंग वाली नई आंसर कॉपियों में देनी होगी परीक्षा
राजस्थान बोर्ड 2027 की 10वीं-12वीं परीक्षाओं में 40 प्रश्नों की कैजिंग वाली नई आंसर कॉपियां मिलेंगी। पुरानी मुख्य कॉपियों पर रोक लगा दी गई है.
Published : November 7, 2026 at 7:07 AM IST
जयपुर : RBSE (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ) ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर कॉपी) के प्रारूप में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. आगामी परीक्षाओं में अब परीक्षार्थियों को 40 प्रश्नों की कैजिंग (आवरण प्रारूप) वाली बिल्कुल नई उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी. बोर्ड ने इस संबंध में राज्यभर के सभी परीक्षा केंद्रों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
केवल नई आंसर कॉपी में होगी मुख्य परीक्षा : नए निर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर रखी पिछले वर्षों की मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं का इस बार किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किया जा सकेगा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पिछले सत्र में हुई परीक्षाओं में 10वीं की कॉपी में 20 और 12वीं में 28 पेज थे. इसके अलावा बोर्ड ने 8 पेज की सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका और पारदर्शिता के लिए बारकोड व्यवस्था शुरू की थी और अब एक बार फिर आंसर कॉपी के पैटर्न में चेंजेज किए गए हैं.
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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्य परीक्षा नियंत्रक राजेश निर्वाण में बताया कि वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए 40 प्रश्नों की कैजिंग वाली नई उत्तर पुस्तिकाएं सभी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाई जाएंगी. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की आंसर कॉपियों संबंधित ट्रांसपोर्ट स्टेशन के माध्यम से भेजी जाएंगी. वहीं, प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय की नई उत्तर पुस्तिकाएं भी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी. इन कक्षाओं की सैद्धांतिक परीक्षाओं में केवल नई आंसर कॉपी का ही इस्तेमाल होगा. नई कॉपी में पेजों की संख्या भी बढ़ाई गई है और एकरूपता भी रखी गई है. बताया जा रहा है कि नई कॉपियों में प्रश्नों के अनुसार उत्तर लिखने के लिए निर्धारित प्रारूप होगा.
सप्लीमेंट्री कॉपी के लिए पुरानी व्यवस्था रहेगी : हालांकि परीक्षार्थियों को मुख्य उत्तर पुस्तिका भरने के बाद सप्लीमेंट्री कॉपी की जरूरत पड़ने पर परीक्षा केंद्रों पर पहले से उपलब्ध 8 पेजों की अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं ही दी जाएंगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले वर्ष की बची हुई 8 पेजों की सप्लीमेंट्री आंसर कॉपी का भी उपयोग किया जाना है.
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पुरानी मुख्य आंसर कॉपी जमा होंगी : बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर रखी पिछले वर्षों की सभी मुख्य आंसर कॉपी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इनमें बारकोड वाली और बिना बारकोड वाली, दोनों तरह की उत्तर पुस्तिकाएं शामिल हैं. परीक्षा समाप्त होने के बाद इन्हें उपस्थिति पत्रकों के साथ 300-300 के पैकेट में तैयार करना होगा. इन पैकेटों को 'अनुपयोगी रिक्त उत्तर पुस्तिकाएं' अंकित बोरे में भरकर संग्रहण केंद्र पर जमा कराना होगा.
बची हुई नई कॉपियां अगले साल आएंगी काम : बोर्ड ने इस वर्ष प्राप्त नई उत्तर पुस्तिकाओं को वापस बोर्ड कार्यालय भेजने के बजाय अगले वर्ष के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. इसी तरह 8 पेजों वाली सप्लीमेंट्री कॉपी का बचा हुआ स्टॉक भी बोर्ड को नहीं लौटाना होगा. सभी कॉपियों की स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर उन्हें अगले वर्ष के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना होगा.