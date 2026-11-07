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RBSE Board Exam 2027: बोर्ड ने बदला आंसर कॉपी का फॉर्मेट, अब 40 सवालों की कैजिंग वाली नई आंसर कॉपियों में देनी होगी परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : RBSE (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ) ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर कॉपी) के प्रारूप में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. आगामी परीक्षाओं में अब परीक्षार्थियों को 40 प्रश्नों की कैजिंग (आवरण प्रारूप) वाली बिल्कुल नई उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी. बोर्ड ने इस संबंध में राज्यभर के सभी परीक्षा केंद्रों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

केवल नई आंसर कॉपी में होगी मुख्य परीक्षा : नए निर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर रखी पिछले वर्षों की मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं का इस बार किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किया जा सकेगा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पिछले सत्र में हुई परीक्षाओं में 10वीं की कॉपी में 20 और 12वीं में 28 पेज थे. इसके अलावा बोर्ड ने 8 पेज की सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका और पारदर्शिता के लिए बारकोड व्यवस्था शुरू की थी और अब एक बार फिर आंसर कॉपी के पैटर्न में चेंजेज किए गए हैं.