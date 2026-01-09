ETV Bharat / state

RBSE 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से, 19.86 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

आरबीएसई की बैठक में मौजूद अधिकारी ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की वर्ष 2025-26 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं. परीक्षा आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए बोर्ड ने शुक्रवार को सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों एवं उपनिदेशकों की एक बैठक का आयोजन किया. बैठक में परीक्षा संचालन के सभी पहलुओं और हाई पावर कमेटी के निर्णयों से अधिकारियों को अवगत कराया गया. बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 150 से अधिक उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया. परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन और अन्य संपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि हाई पावर कमेटी के पूर्व के निर्णयों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इनमें एकल और नोडल केंद्र बंद करना, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील केंद्रों पर दो-दो फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात करना तथा सामान्य केंद्रों पर एक फ्लाइंग स्क्वॉड रखना शामिल है, आवश्यकता अनुसार चिह्नित केंद्रों पर बीएनएस (BNS) की धारा 163 लागू की जाएगी, ताकि परीक्षा परिसर में अनाधिकृत प्रवेश रोका जा सके. बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ (Etv Bharat Ajmer)