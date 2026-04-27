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देहरादून पहुंचे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, वित्तीय साक्षरता शिविर का किया दौरा

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया. साथ ही स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से भी बातचीत की.

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देहरादून पहुंचे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 5:49 PM IST

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देहरादून: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा उत्तराखंड के दौरे पर है. देहरादून में उन्होंने भोपालपानी, बडासी और सोडा सरौली ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए क्रिसिल फाउंडेशन के सहसपुर स्थित वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर का दौरा किया.

इस मौके पर उन्होंने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर ज़ोर देते हुए नागरिकों को सशक्त बनाने की बात कही. उन्होंने वित्तीय जागरूकता, समृद्धि और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, भारत सरकार की विभिन्न पेंशन व बीमा संबंधित सामाजिक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया.

उन्होंने वित्तीय साक्षरता केंद्र के अधिकारियों से समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वालों को शिक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया, ताकि वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके.

उन्होंने प्रतिभागियों से ऐसे शिविरों के दौरान प्राप्त वित्तीय जागरूकता को अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ साझा करने का आग्रह किया. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों से भी बातचीत की.

शिविर में बिजनेस कोरेस्पोंडेंटों (बीसी) द्वारा बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं सहित कई सेवाएं उपलब्ध कराई गई. शिविर स्थल पर सिक्के और नीट बदलने के लिए काउंटर भी स्थापित किए गए थे. इस मौके पर एक मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध थी. वहीं, कुछ स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी किया, जिसमें गवर्नर ने काफी रुचि दिखाई और सराहना की.

इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, देहरादून श्री अरविंद कुमार सहित भारतीय रिज़र्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ अधिकारी तथा ब्लॉक विकास अधिकारी उपस्थित रहें.

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