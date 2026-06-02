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तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए टिकट की चिंता छोड़िए, बिहार से रेलवे की नई ट्रेन शुरू

बेगूसराय:बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेलवे ने रक्सौल और तिरुपति के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है. ट्रेन संख्या 17434/17433 रक्सौल-तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस 1 जून 2026 से नियमित रूप से चलाई जा रही है. इस नई सेवा से उत्तर बिहार और मिथिलांचल के हजारों यात्रियों को दक्षिण भारत पहुंचने में सुविधा मिलेगी.

दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी को सीधा लाभ: इस ट्रेन का परिचालन दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, झाझा, धनबाद, रांची, राउरकेला, बिलासपुर, रायपुर, गोंदिया और सिकंदराबाद होते हुए किया जाएगा. इससे मिथिलांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों को तिरुपति समेत दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों तक सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी. विशेष रूप से इन क्षेत्रों के लोगों को अब बदल-बदल कर ट्रेन पकड़ने की झंझट से मुक्ति मिलेगी.

तिरुपति से रक्सौल की समय-सारणी: गाड़ी संख्या 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को तिरुपति से सुबह 8:15 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन बुधवार को धनबाद 3:45 बजे, झाझा 8:00 बजे, किउल 8:51 बजे, बरौनी 10:40 बजे, समस्तीपुर 12:15 बजे, दरभंगा 1:28 बजे और सीतामढ़ी 2:55 बजे पहुंचते हुए शाम 5:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी.

रक्सौल से तिरुपति की यात्रा: गाड़ी संख्या 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस 4 जून 2026 से प्रत्येक गुरुवार को रक्सौल से सुबह 3:15 बजे चलेगी. यह ट्रेन सीतामढ़ी 4:42 बजे, दरभंगा 7:00 बजे, समस्तीपुर 8:13 बजे, बरौनी 9:20 बजे, किउल 10:38 बजे, झाझा 12:20 बजे और धनबाद 4:15 बजे होते हुए शनिवार को सुबह 9:30 बजे तिरुपति पहुंचेगी.

बिहार से रेलवे की नई ट्रेन शुरू (ETV Bharat)

24 कोचों वाली लग्जरी ट्रेन: रेलवे ने इस नई एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए हैं. इनमें 2AC के 3 कोच, 3AC के 5 कोच, स्लीपर क्लास के 10 कोच, जनरल क्लास के 4 कोच और 2 SLR डी कोच शामिल हैं. आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएगी.