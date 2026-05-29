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बिहार से रक्सौल तिरुपति एक्सप्रेस 4 जून से होगी शुरू, 24 कोच वाली ट्रेन का जानें टाइम टेबल

बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मोतिहारी के रक्सौल से तिरुपति के लिए सीधी साप्ताहिक ट्रेन 4 जून से शुरू होगी. पढ़ें

Raxaul Tirupati Express
रक्सौल तिरुपति एक्सप्रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 1:28 PM IST

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मोतिहारी: बिहार में रक्सौल और सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. लंबे इंतजार के बाद रक्सौल से तिरुपति के बीच सीधी साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू हो रही है. रेलवे बोर्ड की घोषणा के तीन महीने बाद पूर्व मध्य रेल हाजीपुर ने ट्रेन संख्या 17433/17434 के परिचालन की अधिसूचना जारी कर दी है.

रक्सौल तिरुपति सीधी साप्ताहिक: पहली बार यह ट्रेन 1 जून को तिरुपति से रवाना होगी और 3 जून को रक्सौल पहुंचेगी. वहीं रक्सौल से इसकी पहली यात्रा 4 जून से शुरू होगी. इस ट्रेन के चलने से उत्तर बिहार और नेपाल सीमा से सटे इलाकों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

रक्सौल से दक्षिण भारत के लिए सीधी ट्रेन: अब तिरूपति बालाजी के दर्शन के लिए बार-बार ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. खासकर धार्मिक यात्रा करने वाले बुजुर्गों और परिवारों में इसको लेकर काफी उत्साह है. सालों से रक्सौल से दक्षिण भारत के लिए सीधी ट्रेन की मांग हो रही थी. अब यह इंतजार खत्म हो गया है.

Raxaul Tirupati Express
रक्सौल जंक्शन (ETV Bharat)

ट्रेन का शेड्यूल हुआ जारी: ट्रेन का शेड्यूल भी जारी हो गया है. 17434 रक्सौल-तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस हर गुरुवार को रक्सौल से सुबह 3:15 बजे खुलेगी और शनिवार सुबह 9:30 बजे तिरूपति पहुंचेगी. वापसी में 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस हर सोमवार सुबह 8:15 बजे तिरुपति से रवाना होगी और बुधवार शाम 5 बजे रक्सौल पहुंचेगी.

ट्रेन में कुल 24 कोच: रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे. इसमें एसी सेकेंड क्लास के 3, एसी थर्ड क्लास के 5, स्लीपर के 10, जनरल के 4 और 2 एसएलआर कोच शामिल हैं. फिलहाल रेलवे इस ट्रेन का परिचालन पुराने आईसीएफ रैक से करेगा. एलएचबी कोच नहीं लगाए जाने से कुछ यात्रियों में हल्की निराशा है, लेकिन सीधी ट्रेन मिलने की खुशी ज्यादा है.

इन जंक्शन से गुजरेगी ट्रेन: रक्सौल से खुलने के बाद यह ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, रांची, राउरकेला, रायपुर, गोंदिया और काजीपेट होते हुए रेणुगूंटा जंक्शन के रास्ते तिरुपति पहुंचेगी.

4 जून को रक्सौल से पहली ट्रेन: इस ट्रेन से न सिर्फ धार्मिक यात्रा आसान होगी, बल्कि शिक्षा, इलाज और व्यापार के लिए दक्षिण भारत जाने वाले लोगों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. नेपाल के वीरगंज से भी बड़ी संख्या में लोग रक्सौल आकर ट्रेन पकड़ते हैं. स्थानीय लोगों और व्यापारिक संगठनों ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है. रक्सौल चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि सीधी ट्रेन से व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. 4 जून को रक्सौल से पहली बार चलने वाली इस ट्रेन के लिए बुकिंग जल्द शुरू होगी. उम्मीद है कि धार्मिक सीजन में वेटिंग लिस्ट लंबी जाएगी.

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