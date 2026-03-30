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अब रक्सौल से तिरुपति तक सीधी ट्रेन, बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत

जानिए क्या होगा स्टॉपेज? : रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस कुल 2,800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो लगभग 48-50 घंटे में पूरी होगी. ट्रेन रक्सौल से चलकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बख्तियारपुर, पटना, गया, कोयला, दुर्गा, रायपुर, विजयवाड़ा होते हुए तिरुपति पहुंचेगी. प्रमुख स्टॉपेज में पटना जंक्शन, गया जंक्शन, दुर्ग, रायपुर, विजयवाड़ा और रेनिगुंटा शामिल होंगे.

कब से नियमित होगी ट्रेन? : यह ट्रेन सेवा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. रक्सौल, जो नेपाल के बिरगंज से जुड़ा प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, वहां के निवासियों को तिरुपति बालाजी जैसे धार्मिक स्थल तक आसानी से पहुंचने का अवसर मिलेगा." ट्रेन का शुभारंभ अप्रैल 2026 से होने की संभावना है, हालांकि सटीक तारीख और समय-सारिणी जल्द जारी की जाएगी.

अब रक्सौल से तिरुपति तक सीधी ट्रेन : रेल मंत्रालय के इस फैसले से भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल और आसपास के चंपारण क्षेत्र के लाखों यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में भारी राहत मिलेगी. पहले यात्रियों को चेन्नई, मुंबई या अन्य बड़े स्टेशनों से कनेक्टिंग ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे समय, खर्च और थकान बढ़ जाती थी. अब सीधा कनेक्शन मिलने से लोगों को तीर्थयात्रा के लिए दक्षिण भारत जाने में आसानी होगी.

बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत : पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''मेरे इलाके से दक्षिण भारत जाने के लिए रेलयात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है. ऐसे में मुझे प्रसन्नता है कि अश्वनी वैष्णव ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अब रक्सौल से तिरुपति एक नियमित ट्रेन 17434/17433 का परिचालन शुरू करवा रहे है.''

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित रक्सौल रेलवे स्टेशन से आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थस्थल तिरुपति तक नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को रेल मंत्रालय ने औपचारिक मंजूरी दे दी है. ट्रेन संख्या 17433 (तिरुपति-रक्सौल) और 17434 (रक्सौल-तिरुपति) अब साप्ताहिक आधार पर संचालित होगी.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी यह ट्रेन : ट्रेन में 20 बोगियां होंगी, जिनमें एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल कोच शामिल रहेंगे. कुल 1,500 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जैसे बायो-टॉयलेट, पैंट्री कार, वाई-फाई हॉटस्पॉट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट.

तिरुपति जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोटा : खास तौर पर, तिरुपति के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष आरक्षण कोटा भी रखा जाएगा. टिकट मूल्य स्लीपर क्लास के लिए लगभग 800-1,000 रुपये और एसी क्लास के लिए 2,000-3,500 रुपये तक अनुमानित है, जो मौजूदा कनेक्टिंग ट्रेनों से 30-40% सस्ता पड़ेगा.

'15 साल पुरानी मांग हुई पूरी' : चंपारण क्षेत्र के निवासी वर्षों से इस ट्रेन की मांग करते आ रहे थे. पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह और स्थानीय विधायकों ने कई बार रेल मंत्री से मुलाकात कर इसकी पैरवी की थी. रक्सौल रेल उपयोगकर्ता संघ के अध्यक्ष रामनाथ यादव ने कहा, "यह हमारी 15 साल पुरानी मांग का फल है. नेपाल सीमा पर रहने वाले लोग व्यापार के साथ-साथ धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं. तिरुपति, रामेश्वरम जैसे स्थलों तक जाना अब सपना नहीं रहेगा."

रेल यात्रियों में खुशी : मोतिहारी की रहने वाली सुनीता देवी, जो हर साल तिरुपति दर्शन के लिए जाती हैं, बोलीं, "पहले 3-4 ट्रेनें बदलनी पड़ती थीं, तीन दिन लग जाते थे. अब सीधे ट्रेन से 2 दिन में पहुंच जाएंगी. खर्च भी आधा हो जाएगा." इसी तरह, रक्सौल के युवा उद्यमी प्रदीप साह ने बताया कि ''इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. नेपाल से आने वाले यात्री भी इस ट्रेन का लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि रक्सौल बॉर्डर पर वीजा-फ्री एंट्री है.''

यात्रियों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद : यह ट्रेन न केवल धार्मिक यात्रियों को जोड़ेगी, बल्कि पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान और गोपालगंज जैसे जिलों के प्रवासी मजदूरों को भी दक्षिण भारत के औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी देगी. रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, रक्सौल स्टेशन से प्रतिदिन 50,000 यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें 20% दक्षिण भारत के लिए जाते हैं. नई ट्रेन से यात्री संख्या में 25% वृद्धि की उम्मीद है.

विजयवाड़ा जैसे बाजारों से सीधा संपर्क : आर्थिक दृष्टि से, यह सेवा चंपारण के केले, लीची और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगी. तिरुपति रूट पर विजयवाड़ा जैसे बाजारों से सीधा संपर्क स्थापित होगा. पर्यावरण के लिहाज से भी यह सकारात्मक है, क्योंकि सड़क मार्ग की तुलना में ट्रेन से कार्बन उत्सर्जन 80% कम होता है.

चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं : हालांकि ट्रेन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन ट्रेन संचालन में कुछ चुनौतियां रहेंगी. रक्सौल-मुजफ्फरपुर खंड पर विद्युतीकरण पूरा होना बाकी है, जिससे डीजल इंजन का इस्तेमाल शुरू में हो सकता है. इसके अलावा, मानसून में बाढ़ प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली ट्रेन की समय-सारिणी पर असर पड़ सकता है. रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए स्पीड बढ़ाने की योजना बनाई है.

अब रामेश्वरम या मदुरै तक विस्तार की बात : भविष्य में इस ट्रेन को दैनिक बनाने या एक्सटेंशन देने की मांग तेज हो सकती है. स्थानीय नेता अब रामेश्वरम या मदुरै तक विस्तार की बात कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह ट्रेन सेवा बिहार के इस उपेक्षित क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बनेगी.