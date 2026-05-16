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बुलंदशहर में रवित हत्याकांड का खुलासा; पत्नी से अवैध संबंध के शक में हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

बुलंदशहर : जिले के थाना सिकंदराबाद में 13 मई को एक गांव के पास शव मिलने के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है. शव की पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले रवित कश्यप के रूप में हुई थी. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की गई थी. वहीं, पुलिस टीम आरोपी के बेटे की तलाश में जुटी हुई है.

पुलिस ने बिजली विभाग के ठेकेदार रवित हत्याकांड में शनिवार को खुलासा कर दिया है. प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सिटी अभिषेक प्रताप ने बताया कि 13 मई को सिकंदराबाद के एक गांव के पास से एक शव बरामद हुआ था. शव की पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले रवित के रूप में हुई थी. मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ किया गया था.

उन्होंने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए स्वाट टीम और पुलिस टीम का गठन किया गया था. एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को कई बार एक युवक से बातचीत करते हुए देखा था. उसको यह शक भी था कि दोनों का संबंध है. इसको लेकर उसने अपनी पत्नी को मायके में छोड़ दिया था. वह काफी समय से मायके से वापस नहीं आ रही थी.