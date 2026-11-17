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हरिद्वार कुंभ की राह होगी आसान, अखाड़ों की गुटबाजी खत्म करने की कवायद, रविंद्रपुरी और करौली शंकर महाराज ने संभाली कमान

दोनों संतों ने कुंभ से पहले अखाड़ों के विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का बीड़ा उठाया है. सोमवार को उत्तरी हरिद्वार स्थित मिश्री मठ में श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने महामंडलेश्वर करौली शंकर महाराज से मुलाकात की. इस दौरान अखाड़ों में चल रहे आंतरिक मतभेदों और कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई.

निर्मल और बड़ा अखाड़ा में संपत्ति विवाद: यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कई अखाड़ों के पास आज भी बड़ी मात्रा में संपत्ति है. समय समय पर संपत्ति को लेकर भी अखाड़े के बीच साधु संतों में अंदरूनी खींचतान चलती रहती है. निर्मल अखाड़ा और बड़ा अखाड़ा के साधु संतों के बीच भी संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल आ रहा है. अब जब दोनों अखाड़ा परिषद के साधु संत एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं और दोनों परिषदों के साधु संतों ने अखाड़े के साधु संतों के बीच उपजे विवाद को संवाद के जरिए खत्म करने की कवायत शुरू की है. उम्मीद लगाई जा रही है की कुंभ मेले से पहले अखाड़े के आंतरिक विवाद भी समाप्त हो जाएंगे.

नए उदासीन अखाड़े में असली नकली देवताओं को लेकर था विवाद: श्री पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन में असली और नकली देवताओं को लेकर विवाद गहराया था. अखाड़े के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद में देवताओं की प्रामाणिकता का मुद्दा भी जुड़ गया था. कुछ दिन पहले पंजाब से जुड़े संतों ने हरिद्वार आकर ने आरोप लगाया था कि अखाड़े के मूल देवता पंजाब में सुरक्षित थे, जबकि हरिद्वार स्थित अखाड़े में दूसरे देवताओं को असली बताकर पूजा अर्चना की जा रही थी. इसको लेकर संतों ने आपत्ति जताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की थी. दोनों गुटों के संतों ने इस मामले को महानिर्वाणी और निरंजनी, दोनों गुट वाली अखाड़ा परिषद के सामने भी उठाया था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

संत समाज की एकता और अखाड़ों की गरिमा बनाए रखना प्राथमिकता है. कुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु और संत हरिद्वार पहुंचेंगे. ऐसे में अखाड़ों के बीच किसी भी तरह का विवाद सामने नहीं आना चाहिए. सभी पक्षों से बातचीत कर विवादों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा. जिस तरह सभी तेरह अखाड़े एक हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार अखाड़ों के आंतरिक विवाद सुलझाकर सभी संतों को एक मंच पर लाया जाएगा. -महामंडलेश्वर करौली शंकर महाराज, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक, अखाड़ा परिषद-

नया अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा और निर्मल अखाड़े में लंबे समय से अलग अलग मुद्दों को लेकर गुटबाजी की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में अखाड़ा परिषद की ओर से विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जा रही है. सभी संतों का प्रयास है कि कुंभ से पहले सभी अखाड़ों के बीच आपसी समन्वय स्थापित हो और आंतरिक मतभेद समाप्त किए जाएं. ताकि हरिद्वार कुंभ मेले का दिव्य और भव्य आयोजन हो सके. -श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद-

अखाड़ों के भीतर चल रहे विवादों पर हुई चर्चा: दोनों संतों ने माना कि कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन से पहले अखाड़ों के भीतर चल रहे विवादों का संवाद के जरिए समाधान जरूरी है, ताकि संत समाज एकजुट होकर आयोजन में अपनी भूमिका निभा सके. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि

1954 में हुआ था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन: अखाड़ों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी. अखाड़े के साधु संत ही कुंभ मेले की शान माने जाते हैं. इसलिए अखाड़ों से मिलकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था. देश के प्रमुख 13 अखाड़ों इसमें शामिल हैं.

1954 में प्रयागराज कुंभ में लिया गया था फैसला: अखाड़ा परिषद का गठन वर्ष 1954 में प्रयागराज कुंभ के बाद किया गया था. जानकारी के अनुसार उस समय साधु संतों में आपसी समन्वय नहीं था. कुंभ मेले में हुई भगदड़ और उससे पैदा हुई अव्यवस्था के बाद अखाड़ों के बीच समन्वय की जरूरत महसूस हुई. क्योंकि कुंभ में पहले शाही स्नान करने और पेशवाइयां निकालने का क्रम तय नहीं था.

रविंद्रपुरी और करौली शंकर महाराज ने अखाड़ों का विवाद सुलझाने का बीड़ा उठाया है. (ETV Bharat)

सरकारों की तरफ से अखाड़ों के स्नान क्रम, पेशवाई और धार्मिक आयोजनों से जुड़े विषयों पर आपसी सहमति बनाने के लिए परिषद के गठन की पहल हुई. इसके साथ ही अखाड़ों के बीच होने वाले विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए भी परिषद को मंच बनाया गया.

अखाड़ा परिषद को लेकर भी विवाद रहा: गठन के बाद अखाड़ा परिषद ने कुंभ में अखाड़ों के बीच समन्वय की भूमिका निभाई. हालांकि 1954 में गठन के बावजूद परिषद का लंबे समय तक विधिवत पंजीकरण नहीं हुआ था और यह अखाड़ों की परंपरा व आपसी सहमति के आधार पर संचालित होती रही. समय समय पर अखाड़ा परिषद में पदों को लेकर दो फाड़ और गुटबाजी चलती रही.

प्रयागराज कुंभ में दो गुटों में बंट गया था अखाड़ा परिषद: पिछले प्रयागराज कुंभ में भी अखाड़ा परिषद, निरंजनी और महानिर्वाणी नाम के दो गुटों में बं गई थी. दोनों ही गुट अपने पक्ष में आठ-आठ अखाड़ों के समर्थन का दावा करने लगे. एक गुट के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज और दूसरे अखाड़ा परिषद गुट के अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज बन गए. अभी हाल ही में महानिर्वाणी अखाड़े वाली परिषद ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था.

सरकार और प्रशासन के सामने समस्या: कुंभ मेलो के दौरान अखाड़ों के बीच आपसी टकराव से होने वाली समस्या किसी से छिपी नहीं है. इस टकराव के चलते मेले में भगदड़ तक की घटनाएं घट चुकी हैं. इसलिए सरकार और मेला प्रशासन के लिए अखाड़ा परिषद से जुड़े अखाड़ों के बीच उपजा विवाद समस्या पैदा करता है. यही कारण है कि प्रयागराज कुंभ मेले में यूपी सरकार और कुंभ मेला प्रशासन ने जितनी भी बैठकों की, उसमें सभी तेरह अखाड़ों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया. हरिद्वार कुंभ से पहले जितनी भी बैठकें हुई, उसे अखाड़ा परिषद की बैठक न लिखकर सरकार ने अखाड़ों के साथ बैठक लिखा. अभी भी सरकार अखाड़ा परिषद की जगह अखाड़ों के दो-दो पदाधिकारियों को बैठकों में बुलाती है और उनसे सुझाव मांगे जाते हैं.

हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन ने ली राहत की सांस: अखाड़ों में चल रही आपसी खींचतान के चलते कुंभ मेला प्रशासन के सामने भी चुनौती थी, लेकिन रविवार को दोनों अखाड़ा परिषदों के अध्यक्ष एक मंच पर साथ नजर आए. अखाड़ों के एक होने के बाद मेला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है. कुंभ मेलाधिकारी सोनिका और उनकी टीम पिछले एक साल से सभी अखाड़ों को मनाने का प्रयास कर रही थी. मेला प्रशासन की पहल पर सभी अखाड़े एक साथ नजर आ रहे हैं.

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