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स्वतंत्रता दिवस मनाने सीमावर्ती गांव पहुंचे शिव MLA भाटी, जहां झोंपड़ी में चल रहा था स्कूल...दागा तीखा सवाल, देखें वीडियो

भाटी ने पूछा, जिम्मेदार बताएं कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो सीमांत क्षेत्र के बच्चों ने आखिर क्या गुनाह किया?

Bhati celebrating Independence Day with children at the government school in Thanani.
थानाणी के सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते भाटी (Photo: Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 7:28 PM IST

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बाड़मेर: जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने स्वतंत्रता दिवस पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. विधायक भाटी शनिवार को जिले की सीमांत द्राभा ग्राम पंचायत के थानाणी गांव पहुंचे और स्कूली बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया. यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय किसी भवन के बजाय एक झोंपड़ी में संचालित हो रहा है. यह देख भाटी गुस्सा हो गए.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी स्कूल की बदहाली को लेकर वीडियो जारी किया. इसमें विधायक ने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चों को स्कूल के लिए सरकारी भवन तक उपलब्ध नहीं हो पाना बेहद चिंता का विषय है. वे बोले, आजादी के बाद से पक्ष और विपक्ष में रहे दोनों प्रमुख दलों की सरकारें रही, लेकिन सीमांत क्षेत्र में लोगों की मूलभूत शैक्षणिक जरूरतों पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी.

बच्चों संग स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद बोले विधायक भाटी (Video: Social Media)

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पूछा-वास्तव में कहां जा रहे हैं: विधायक भाटी ने वीडियो में कहा, एक और राइजिंग राजस्थान और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में दिन-रात प्रयास किए जा रहे हैं. दूसरी ओर भावी पीढ़ी को बेहतर स्कूल और शिक्षा तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं. यह सोचने का विषय है कि हम वास्तव में विकास की दिशा में कितना आगे बढ़ पाए हैं.

केंद्र व राज्य से सवाल: भाटी ने राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारों से सवाल पूछा कि यदि वे अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाने की कल्पना नहीं कर सकते तो इन सीमांत क्षेत्र के बच्चों ने आखिर क्या गुनाह किया है? उन्होंने सवाल किया कि इन हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? उन्होंने सरकार से सीमावर्ती गांवों में बेहतर स्कूल भवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

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SHIV MLA RAVINDRA SINGH BHATI
MLA BHATI TAKES A JIBE AT THE GOVT
भाटी ने बच्चों संग मनाया आजादी पर्व
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