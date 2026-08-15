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स्वतंत्रता दिवस मनाने सीमावर्ती गांव पहुंचे शिव MLA भाटी, जहां झोंपड़ी में चल रहा था स्कूल...दागा तीखा सवाल, देखें वीडियो

थानाणी के सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते भाटी ( Photo: Social Media )