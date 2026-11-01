EWS आरक्षण सरलीकरण के लिए छात्रों से संवाद, विधायक भाटी बोले, 'जमीन की शर्त और आयु में मिले छूट'
भाटी ने कहा कि कई राइडर और शर्तें ऐसी हैं, जिसके कारण वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.
Published : November 1, 2026 at 7:02 PM IST
जयपुर : आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS) में सरलीकरण की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रविवार को जयपुर में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद किया. उन्होंने कहा कि सात साल के संघर्ष के बाद भी आज EWS आरक्षण में सरलीकरण नहीं हुआ है. इसका खामियाजा महिलाओं और ग्रामीण परिवेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है. आज जरूरत इस बात की है कि जमीन की शर्त और महिलाओं को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए. कार्यक्रम के दौरान मंच से युवाओं ने EWS सरलीकरण की आवाज बुलंद की.
'सात साल से उठ रही है मांग' : मीडिया से बातचीत में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि आज जयपुर में EWS सरलीकरण की मांग को लेकर जयपुर में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद किया है. EWS आरक्षण में सरलीकरण की मांग 2019 से चलती आ रही है. इसे लेकर सात सालों में अलग–अलग जनप्रतिनिधियों ने अपने–अपने तरीके से आवाज बुलंद की है. प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने EWS आरक्षण में सरलीकरण किया था. लेकिन केंद्र सरकार में इसे लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया.
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'डबल इंजन की सरकार को लेना चाहिए फैसला' : उन्होंने कहा, आज राजस्थान और केंद्र में भाजपा की सरकार है. जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं. आज जरूरत है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं और ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों को फायदा देने के लिए EWS आरक्षण में सरलीकरण किया जाए. उन्होंने कहा, कई राइडर और शर्तें ऐसी हैं, जिसके कारण वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है. आज के समय में यह महती आवश्यकता है कि EWS आरक्षण के केंद्र सरकार से बनने वाले प्रमाण पत्रों में सरलीकरण किया जाए. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लेगी.
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'युवाओं के वोट से सत्ता में काबिज हुई सरकार' : उन्होंने कहा, आज प्रदेश में जो सरकार सत्ता पर काबिज है. उसे सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका अनारक्षित वर्ग की रही है. युवाओं के वोट से यह सरकार सत्ता में आई है. ऐसे में डबल इंजन की सरकार को युवाओं की इन मांगों पर सकारात्मक फैसला लेना चाहिए. दिल्ली में कांग्रेस की रैली को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा ऐसी रैलियां होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है. इसलिए लोगों को सड़क पर संघर्ष करते रहना चाहिए.
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'प्रदेश में छूट, केंद्र में नहीं मिलता है फायदा' : उन्होंने कहा, प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने EWS आरक्षण का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जमीन की शर्त में छूट दी है. इसके साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी है. यह 'सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है. इसलिए खासतौर पर महिलाओं को आयुसीमा में छूट का फायदा मिलना चाहिए. केंद्र में EWS आरक्षण का प्रमाण पत्र बनवाने पर पिता और पति की आय के आधार पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है. इसलिए जरूरी है कि EWS आरक्षण का सरलीकरण किया जाए.
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