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EWS आरक्षण सरलीकरण के लिए छात्रों से संवाद, विधायक भाटी बोले, 'जमीन की शर्त और आयु में मिले छूट'

मीडिया से बात करते रविंद्र सिंह भाटी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS) में सरलीकरण की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रविवार को जयपुर में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद किया. उन्होंने कहा कि सात साल के संघर्ष के बाद भी आज EWS आरक्षण में सरलीकरण नहीं हुआ है. इसका खामियाजा महिलाओं और ग्रामीण परिवेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है. आज जरूरत इस बात की है कि जमीन की शर्त और महिलाओं को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए. कार्यक्रम के दौरान मंच से युवाओं ने EWS सरलीकरण की आवाज बुलंद की.