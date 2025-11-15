ETV Bharat / state

अंता में बीजेपी की हार पर बोले रविन्द्र भाटी, 'जनता अब तक क्यों नहीं स्वीकार रही, पार्टी-संगठन करे मंथन'

अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि थोड़ी चूक होती, तो बीजेपी तीसरे स्थान पर आती.

Shiv MLA Ravindra Singh Bhati
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन पर तंज कसा है. उन्होंने अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हुई हार पर कहा कि सत्तासीन पार्टी की सरकार और संगठन को इस बात पर मंथन करना होगा कि आखिरकार अब तक जनता उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रही है. शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि अंता विधानसभा का उपचुनाव काफी रोचक था.

'भाजपा को तीसरे स्थान पर आना पड़ता!': उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के कई कारण होते हैं. कई फैक्टर होते हैं. लेकिन यह बात सही है कि इस चुनाव के परिणाम में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच में बहुत कम अंतर था. अगर थोड़ी सी भी चूक होती, तो सत्तारूढ़ भाजपा उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर आना पड़ता. ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार और संगठन को सोचा होगा कि आखिरकार जनता ने उन्हें अब तक स्वीकार क्यों नहीं किया है. भाटी ने चुनाव जीतने वाले प्रमोद जैन भाया को बधाई दी और जनता के लिए काम करने की उम्मीद जताई.

अंता में हार पर भाटी की बीजेपी को नसीहत, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव: मोरपाल सुमन अपने गांव में भी हारे, मिले महज 63 वोट, नरेश मीणा को मिले सबसे ज्यादा

नरेश मीणा ने बहुत दमदार चुनाव लड़ा: नरेश मीणा को लेकर भाटी ने कहा कि वह काफी एग्रेसिव चुनाव लड़ते हैं. यह अपना-अपना तरीका है. लेकिन लगातार तीन चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है. एक के बाद ही आदमी थक जाता है. नरेश मीणा ने यह चुनाव काफी दमदार तरीके से लड़ा है. हार-जीत होती रहती है. नरेश मीणा मेरे से बहुत सीनियर हैं, वो राजनीति में सब समझते हैं. भाटी ने कहा कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है.

TAGGED:

RAVINDRA SINGH BHATI ON ANTA RESULT
RAVINDRA BHATI PRAISED NARESH MEENA
RAVINDRA BHATI QUESTIONS BJP
BJP LOST ANTA BY ELECTION 2025
ANTA ASSEMBLY BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.