अंता में बीजेपी की हार पर बोले रविन्द्र भाटी, 'जनता अब तक क्यों नहीं स्वीकार रही, पार्टी-संगठन करे मंथन'

जोधपुर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन पर तंज कसा है. उन्होंने अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हुई हार पर कहा कि सत्तासीन पार्टी की सरकार और संगठन को इस बात पर मंथन करना होगा कि आखिरकार अब तक जनता उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रही है. शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि अंता विधानसभा का उपचुनाव काफी रोचक था.

'भाजपा को तीसरे स्थान पर आना पड़ता!': उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के कई कारण होते हैं. कई फैक्टर होते हैं. लेकिन यह बात सही है कि इस चुनाव के परिणाम में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच में बहुत कम अंतर था. अगर थोड़ी सी भी चूक होती, तो सत्तारूढ़ भाजपा उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर आना पड़ता. ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार और संगठन को सोचा होगा कि आखिरकार जनता ने उन्हें अब तक स्वीकार क्यों नहीं किया है. भाटी ने चुनाव जीतने वाले प्रमोद जैन भाया को बधाई दी और जनता के लिए काम करने की उम्मीद जताई.