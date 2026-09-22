EWS नियमों में सुधार की मांग: रविंद्र सिंह भाटी बोले- ग्रामीण लोग पंचायती राज चुनाव में इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने EWS आरक्षण के केंद्रीय मापदंडों को सरल बनाने और आयु-सीमा में छूट देने की मांग की.
Published : September 22, 2026 at 3:36 PM IST
जयपुर: शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार और समान अवसर सुनिश्चित करवाने की सरकार से मांग की है. इस संबंध में विधायक रविंद्र सिंह भाटी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि EWS के मौजूदा केंद्रीय मापदंडों के कारण जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुड़ी कुछ समस्याओं का सरलीकरण किया है, लेकिन केंद्र स्तर पर कई समस्याएं और जटिलताएं अभी भी बनी हुई हैं.
ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मिले फायदा: रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की शर्तों में प्रदेश सरकार ने छूट दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की छूट नहीं दी है, जिसकी वजह से अनारक्षित वर्ग में आने वाले ग्रामीण परिवेश के युवाओं को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. वे बोले कि जब डबल इंजन की सरकार है, तो प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, जो छूट राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने दी थी, वही छूट केंद्र सरकार भी दे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले युवाओं को ईडब्ल्यूएस सरलीकरण का फायदा मिल सके.
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डबल इंजन' सरकार पर निशाना: भाटी ने कहा कि जरूरतमंदों को सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं, उनका पूरा फायदा मिले. प्रदेश और केंद्र की सरकारें इस विषय पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं हैं. अगर डबल इंजन की सरकार हमारे काम नहीं आए, तो फिर ऐसी डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है? ग्रामीण परिवेश के लोग इसका जवाब देने के लिए पंचायती राज चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और तैयार बैठे हैं. जरूरतमंद लोगों के अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा है.
केंद्र में सिर्फ 95 हजार को मिला लाभ: रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान से 2.77 लाख से अधिक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हुए, लेकिन केंद्र स्तर पर करीब 95,000 प्रमाण पत्र ही जारी हो सके. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से ईडब्ल्यूएस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करके उसे सरल और व्यावहारिक बनाने की मांग की है. रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि पंचायती राज चुनाव से पहले सरकार को ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ देश भर में लागू हुआ था.
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2019 से लागू हुआ था 10% आरक्षण: विधायक ने कहा कि राजस्थान में तत्कालीन सरकार ने फरवरी 2019 से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी. केंद्र की ओर से लागू की गई शर्तों में से प्रदेश स्तर पर कुछ समस्याओं का समाधान भी किया गया था. वर्ष 2022 में प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष किए जाने से लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन इन सुधारों के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़ी सभी व्यावहारिक कठिनाइयों का पूरी तरह समाधान नहीं हो सका. केंद्र सरकार के स्तर पर ये सभी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं.
ईडब्ल्यूएस के संबंध में प्रमुख मांगें:
- ईडब्ल्यूएस पात्रता में राज्यवार परिस्थितियों के अनुरूप नियमों की अनुमति दी जाए.
- आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में उचित छूट दी जाए और केंद्रीय स्तर पर भी प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने की मांग की जाए.
- परिवार की आय की गणना करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए.
- ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएं तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए.
- पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाए.
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