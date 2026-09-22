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EWS नियमों में सुधार की मांग: रविंद्र सिंह भाटी बोले- ग्रामीण लोग पंचायती राज चुनाव में इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं

जयपुर: शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार और समान अवसर सुनिश्चित करवाने की सरकार से मांग की है. इस संबंध में विधायक रविंद्र सिंह भाटी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि EWS के मौजूदा केंद्रीय मापदंडों के कारण जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुड़ी कुछ समस्याओं का सरलीकरण किया है, लेकिन केंद्र स्तर पर कई समस्याएं और जटिलताएं अभी भी बनी हुई हैं.

ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मिले फायदा: रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की शर्तों में प्रदेश सरकार ने छूट दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की छूट नहीं दी है, जिसकी वजह से अनारक्षित वर्ग में आने वाले ग्रामीण परिवेश के युवाओं को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. वे बोले कि जब डबल इंजन की सरकार है, तो प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, जो छूट राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने दी थी, वही छूट केंद्र सरकार भी दे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले युवाओं को ईडब्ल्यूएस सरलीकरण का फायदा मिल सके.

सुनिए क्या बोले रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jaipur)

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डबल इंजन' सरकार पर निशाना: भाटी ने कहा कि जरूरतमंदों को सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं, उनका पूरा फायदा मिले. प्रदेश और केंद्र की सरकारें इस विषय पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं हैं. अगर डबल इंजन की सरकार हमारे काम नहीं आए, तो फिर ऐसी डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है? ग्रामीण परिवेश के लोग इसका जवाब देने के लिए पंचायती राज चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और तैयार बैठे हैं. जरूरतमंद लोगों के अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा है.