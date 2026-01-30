ETV Bharat / state

देहरादून में रविदास जयंती शोभायात्रा, पुलिस ने डायवर्ट किया ट्रैफिक, यहां देखें रूट प्लान

रविदास जयंती डायवर्ट प्लान ( ETV Bharat )

देहरादून: 31 जनवरी को रविदास जयंती के अवसर पर दून पुलिस ने शहर में यातायात डायवर्ट प्लान किया है. शोभा यात्रा दोपहर दो बजे से शुरू होगी. शोभा यात्रा का रूट डीएल रोड से बैनी बाजार होते हुए बहल चौक होकर ओरियंट चौक से पल्टन बाजार होकर राजा रोड कट होते हुए तहसील चौक से कनक चौक होकर सर्वे चौक होते हुए डीएल रोड पर समाप्त होगा.