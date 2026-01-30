देहरादून में रविदास जयंती शोभायात्रा, पुलिस ने डायवर्ट किया ट्रैफिक, यहां देखें रूट प्लान
कल देहरादून में रविदास जन्मोत्सव के मौके पुर शोभायात्रा निकाली जाएगी. जिसके कारण डायवर्ट प्लान जारी किया गया है.
रविदास जयंती डायवर्ट प्लान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 30, 2026 at 8:24 PM IST
देहरादून: 31 जनवरी को रविदास जयंती के अवसर पर दून पुलिस ने शहर में यातायात डायवर्ट प्लान किया है. शोभा यात्रा दोपहर दो बजे से शुरू होगी. शोभा यात्रा का रूट डीएल रोड से बैनी बाजार होते हुए बहल चौक होकर ओरियंट चौक से पल्टन बाजार होकर राजा रोड कट होते हुए तहसील चौक से कनक चौक होकर सर्वे चौक होते हुए डीएल रोड पर समाप्त होगा.
- शोभा यात्रा के डीएल रोड से चलने पर सभी जगह से यातायात सामान्य रहेगा.
- शोभा यात्रा के डीएल रोड से बैनी बाजार पहुंचने पर बहल चौक से सर्वे चौक से आने वाला ट्रैफिक नही आयेगा. सर्वे चौक से बैनी बाजार की ओर जाने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से डायवर्ट किया जायेगा.
- शोभा यात्रा के बहल चौक पर पहुंचने पर सर्वे चौक से बहल चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोजगार तिराहा होते हुए भेजा जायेगा. साथ ही बहल चौक से बैनी बाजार जाने वाले ट्रैफिक को रोक–रोककर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के बहल चौक पास करने पर शोभा यात्रा के साथ –साथ यातायात का संचालन भी किया जायेगा.
- शोभायात्रा के ग्लोब चौक पहुंचने पर पैसिफिक तिराहा से ग्लोब चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को बैनी बाजार की ओर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के घंटाघर पहुंचने पर दर्शन लाल चौक और ओरियंट चौक से घंटाघर की तरफ यातायात को आंशिक और आवश्यकता के अनुसार डायवर्ट किया जायेगा.
- शोभा यात्रा के पल्टन बाजार में प्रवेश करने पर सभी जगह से ट्रैफिक को सामान्य कर दिया जायेगा.
- शोभा यात्रा के राजा रोड पहुंचने पर प्रिन्स चौक से तहसील जाने वाले यातायात को चन्दन नगर की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
- शोभा यात्रा तहसील चौक पहुंचने पर द्रोण कट से तहसील चौक जाने वाले ट्रैफिक को आईजी कट होते हुए दून चौक की ओर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के दर्शन लाल चौक पहुंचने पर तहसील चौक और बुद्धा चौक से दर्शन लाल चौक की ओर कोई ट्रैफिक नहीं आयेगा.
- शोभा यात्रा के लैंसडाउन चौक पहुंचने पर दर्शन लाल चौक और बुद्धा चौक से लैंसडाउन चौक की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं जायेगा.
- शोभा यात्रा के कनक चौक पहुंचने पर ओरियंट चौक और लैंसडाउन चौक से कनक चौक की ओर कोई भी ट्रैफिक नही जायेगा.
- शोभा यात्रा के सर्वे चौक पहुंचने पर कनक चौक, क्रॉस रोड और बहल चौक से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जायेगा.
- शोभा यात्रा के करनपुर बाजार में पहुंचने पर सर्वे चौक से करनपुर बाजार की ओर कोई ट्रैफिक नहीं जायेगा. सभी डायवर्ट प्वांइट्स से यातायात को सामान्य कर दिया जायेगा.
एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया है कि 31 जनवरी को रविदास जयन्ती के अवसर रूट डायवर्ट प्लान किया गया. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. उन्होंने जनता से भी सहयोग की अपील की है.