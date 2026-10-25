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ब्राह्मणवाला में संत रविदास धाम का शिलान्यास, भव्य शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

रविदास धाम का शिलान्यास ( ETV Bharat )

लक्सर: खानपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मणवाला उर्फ टांडा जलालपुर गांव में संत शिरोमणि रविदास धाम के शिलान्यास समारोह में जनसैलाब उमड़ पड़ा. रविवार को खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

धाम निर्माण के लिए गांव निवासी शेर सिंह ने करीब तीन करोड़ रुपये कीमत की अपनी भूमि दान में दी है. कार्यक्रम की शुरुआत लक्सर के रुड़की तिराहा स्थित शिव चौक से निकाली गई भव्य शोभायात्रा जनसैलाब के साथ हुई. डीजे और फूलों से सजी यह शोभायात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए टांडा जलालपुर पहुंची. रास्ते भर ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया. जिसके बाद विधि-विधान से भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया.