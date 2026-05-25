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जौनपुर : दूल्हा हत्याकांड का 1 लाख का इनामी रवि यादव एनकाउंटर में ढेर, एक इंस्पेक्टर भी घायल

जौनपुर: जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवि यादव ढेर हो गया है. उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. रविवार की देर रात सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के रानी के मोड़ के पास पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, मुठभेड़ के दौरान लाइन बाजार थाना प्रभारी केके सिंह भी घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें गोली लगी है.

दरअसल, बीते 1 मई को आजाद बिंद दूल्हा बनकर कार से अपनी बारात लेकर जा रहे थे. जैसे ही बारात खेतासराय के मनेछा के पास पहुंची. उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने कार रोककर आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस वारदात से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी. हत्याकांड के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक की बहन ने धरना-प्रदर्शन किया. उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी.

इस मामले में अब तक करीब 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि आरोपी रवि यादव समेत एक अन्य फरार चल रहा था. पुलिस ने रवि पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था. उसकी तलाश के लिए एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कई टीमों का गठन किया था. पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही थी. इसी बीच, रविवार की रात खेतासराय थाना क्षेत्र के रानीमऊ मोड़ के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी रवि यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.