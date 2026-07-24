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रवि प्रदोष व्रत 26 जुलाई को, भगवान शिव की आराधना से दूर होंगे कष्ट, सूर्य और नवग्रहों का मिलेगा आशीर्वाद

जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो, नीच का हो या सूर्य से संबंधित दोष हों, उनके लिए रवि प्रदोष व्रत लाभकारी है.

Ravi Pradosh Vrat falls on July 26
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 3:22 PM IST

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बीकानेर : सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. जिस वार को त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उसी के अनुसार प्रदोष व्रत का नाम होता है. इस बार 26 जुलाई, रविवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

पंचांग निर्माता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा, अभिषेक और व्रत करने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाओं का नाश होता है तथा सुख-समृद्धि, आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है. शिवपुराण सहित अनेक धर्मग्रंथों में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली व्रत माना गया है. मान्यता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं, इसलिए इस समय की गई पूजा, जप और आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है.

क्या होता है प्रदोष व्रत? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला को प्रदोष काल कहा जाता है. यह समय सूर्यास्त से पहले और बाद का विशेष शुभ मुहूर्त माना जाता है. इसी दौरान भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत का विधान है. श्रद्धालु दिनभर उपवास रखकर प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और आरती करते हैं.

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रवि प्रदोष का विशेष महत्व : पंचांग निर्माता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार रविवार भगवान सूर्यदेव का दिन माना जाता है. जब प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है. ऐसे में भगवान शिव की पूजा के साथ सूर्यदेव की आराधना का भी पुण्य प्राप्त होता है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो, सूर्य नीच का हो या सूर्य से संबंधित दोष हों, उनके लिए रवि प्रदोष व्रत विशेष लाभकारी माना गया है. इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तथा मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. पंडित किराडू ने बताया कि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत करने से चंद्रदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके साथ ही नवग्रहों की शुभता बढ़ती है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं. नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि का वास होता है.

ऐसे करें रवि प्रदोष व्रत : प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर में दीप प्रज्ज्वलित कर भगवान शिव का स्मरण करते हुए हाथ में अक्षत और जल लेकर व्रत का संकल्प लें. इसके बाद निकट के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का गंगाजल, शुद्ध जल, दूध अथवा पंचामृत से अभिषेक करें. संभव हो तो रुद्राभिषेक भी कराएं. पूजा के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के पुष्प, सफेद चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और मौसमी फल अर्पित करें. पूजा के बाद शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है. संध्या के समय प्रदोष काल में पुनः भगवान शिव की आरती कर व्रत का समापन करें.

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व्रत के दौरान इन नियमों का रखें ध्यान : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत में सात्विकता का विशेष महत्व है. इस दिन क्रोध, असत्य, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए. पूरे दिन मन, वचन और कर्म से संयम रखते हुए भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए. जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता अनुसार दान करना भी शुभ माना गया है.

प्रदोष व्रत से मिलने वाले फल : धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्रदान करता है. इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, रोग-शोक में कमी आती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है तथा धन-धान्य और मान-सम्मान में वृद्धि होती है. साथ ही, भगवान सूर्य और चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का संचार होता है.

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