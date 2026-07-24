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रवि प्रदोष व्रत 26 जुलाई को, भगवान शिव की आराधना से दूर होंगे कष्ट, सूर्य और नवग्रहों का मिलेगा आशीर्वाद

बीकानेर : सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. जिस वार को त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उसी के अनुसार प्रदोष व्रत का नाम होता है. इस बार 26 जुलाई, रविवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

पंचांग निर्माता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा, अभिषेक और व्रत करने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाओं का नाश होता है तथा सुख-समृद्धि, आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है. शिवपुराण सहित अनेक धर्मग्रंथों में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली व्रत माना गया है. मान्यता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं, इसलिए इस समय की गई पूजा, जप और आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है.

क्या होता है प्रदोष व्रत? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला को प्रदोष काल कहा जाता है. यह समय सूर्यास्त से पहले और बाद का विशेष शुभ मुहूर्त माना जाता है. इसी दौरान भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत का विधान है. श्रद्धालु दिनभर उपवास रखकर प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और आरती करते हैं.

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रवि प्रदोष का विशेष महत्व : पंचांग निर्माता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार रविवार भगवान सूर्यदेव का दिन माना जाता है. जब प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है. ऐसे में भगवान शिव की पूजा के साथ सूर्यदेव की आराधना का भी पुण्य प्राप्त होता है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो, सूर्य नीच का हो या सूर्य से संबंधित दोष हों, उनके लिए रवि प्रदोष व्रत विशेष लाभकारी माना गया है. इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तथा मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. पंडित किराडू ने बताया कि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत करने से चंद्रदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके साथ ही नवग्रहों की शुभता बढ़ती है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं. नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि का वास होता है.