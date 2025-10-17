ETV Bharat / state

IAS-IPS का सपना छोड़कर बनारस के युवाओं ने बनाई 'फौज, 100 गांवों में शराबी, जुआरी और बुरे काम करने वाले खाते हैं खौफ

ETV Bharat की स्पेशल स्टोरी में जानिए कुरीतियों को खत्म करने और गांव के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली फौज किसने बनाई?

ग्रीन आर्मी लोगों के जीवन में ला रही बदलाव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 7:00 AM IST

वाराणसी: एक छोटी सी पहल और समाज के लिए कुछ करने की सोच बड़ा बदलाव ला सकती है. ऐसे ही बदलाव की बयार बनारस के कुछ युवा की बदौलत बह रही है. इन युवाओं ने एक ऐसी 'ग्रीन आर्मी' बनाई है, जो लोगों की जिंदगी सवार रही है. इनके प्रयासों को राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सराहा है. आइए जानते हैं कि ग्रीन आर्मी की स्थापना किसने की और इनके क्या कार्य हैं?

दरअसल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि मिश्रा ने 2009 में सिविल परीक्षा की तैयारी शुरू की थी. सिविल की तैयारी के साथ बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते भी थे. उनके तरफ से यह प्रयास भी निशुल्क था, ताकि गरीब बच्चों की उम्मीदें पूरी हो सके. हालांकि कुछ प्रयासों के बाद रवि आईएएस और आईपीएस बनने का सपना टूट गया तो वह अपने शिष्यों के साथ समाज में चल रही विसंगतियों को दूर करने की ठानी. रवि ने अपने 6 स्टूडेंट के साथ मिलकर होप वेलफेयर ट्रस्ट बनाया और बाद में ग्रीन आर्मी की स्थापना की. ग्रीन आर्मी में आज करीब 2200 महिला सदस्य हैं, जो 22 जिले के 80 गांवों में वर्तमान में सक्रिय है.

2014 में मुहिम की शुरुआत कीः रवि ने ETV Bharat से बातचीत में बताया कि जब 2014 में प्रधानमंत्री ने बनारस से लोकसभा चुनाव जीता तब हर कोई स्वच्छता की तरफ ध्यान दे रहा था. लेकिन हमने उस वक्त स्वच्छता से अलग ग्रामीण परिवेश में कुछ बदलाव की कोशिश शुरू की. उनके साथ सिविल की तैयारी करने दिव्यांशु उपाध्याय, श्यामा कांत सुमन, संदीप गुप्ता, नीतिश जायसवाल, विकास कुमार दीक्षित के साथ मिलकर होप वेलफेयर ट्रस्ट की नींव रखी. क्योंकि उनकी कोचिंग का नाम भी होप था.

ग्रीन आर्मी क्या है.

खुले में शौच रोकने के लिए बनाई ग्रीन आर्मीः रवि ने बताया कि हमारा मकसद गांव में व्याप्त कुरीतियों और गंदगी दूर करना था, जिसने देश की छवि बिगाड़ी है. उस वक्त यूपी के अलग-अलग 100 गांव को चिन्हित किया जहां नशा, बाल विवाह दहेज उत्पीड़न और तमाम दिक्कतें थीं. स्वच्छता के मामले में पीएम मोदी के अपील के बाद भी बार-बार लोग खेतों को छोड़कर शौचालय में जाने को तैयार नहीं थे. इसको लेकर उस वक्त ग्रामीण महिलाओं को जागृत किया और 2015 में वाराणसी के खुशियारी की 25 महिलाओं वाली ग्रीन आर्मी बनाई. इसके साथ

ग्रीन आर्मी के कार्य.

सीटी बजाकर खेत शौच से रोकती थीं महिलाएंः रवि ने बताया कि सात दोस्तों ने ग्रीन आर्मी बनाई और हर गांव से 75 महिलाओं के ग्रुप को हरी साड़ी देकर डंडा- सीटी थमाया. यह महिलाओं का ग्रुप समाज में व्याप्त कुरीतियों और गंदगी को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर लोगों से मनोहर करते हुए काम करने लगा. बाद में इनके प्रयास अच्छे लगे तो पुलिस ने भी इन्हें अपने साथ जोड़कर पुलिस मित्र की संज्ञा दी. गांव में भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में इनकी मदद लेकर पुलिस ने भी ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा काम शुरू किया. यह महिलाएं सुबह 4:00 बजे भोर में हाथों में डंडा और सीटी लेकर निकल जाती थीं और खेतों में शौच करने से रोकती थीं.

ग्रीन आर्मी का प्रभाव.

महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भरः रवि ने बताया कि इन महिलाओं के प्रयासों से काशी, अयोध्या, फिरोजाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों में तमाम कुरीतियों को दूर करने का काम किया. वही इनके स्वावलंबन के लिए चप्पल, फैक्ट्री झोला फैक्ट्री जैसे प्रयास भी शुरू किये हैं.

ग्रीन आर्मी के संस्थाप रवि मिश्रा.

पीएम मोदी ने पत्र भेजकर दी शाबाशीः रवि ने बताया कि 2014 से शुरू है यह सफर तब परवान चढ़ा जब देश के प्रधानमंत्री ने पत्र भेज कर हमें शाबाशी दी. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आमंत्रित किया हम और हमारी ग्रीन आर्मी की महिलाएं राजभवन पहुंची. हमारे लिए वह वक्त बहुत बड़ा था. क्योंकि गांव में अपने घर की दहलीज न लांघने वाली महिलाएं राजभवन में बैठी थी. सभी महिलाएं राज्यपाल से मिली. उन्होंने हमारे काम को सराहा और राजभवन के जरिए फंड मिला. 16 दिसंबर 2024 को लगभग 21 लाख रुपये उनके बैंक खाते में आए. जिसके बाद बनवासी क्षेत्र सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली बेटियों के साइकिल वितरण की और उनके उत्थान में खर्च किया.

राजभवन में राज्यपाल के सदस्य ग्रीन आर्मी की महिलाएं.

सोनू सूद और अनुराधा पौडवाल ने की तारीफः रवि ने बताया कि उनके साथ आईपीएस एसोसिएशन भी जुड़ा हुआ है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत से प्रोफेसर हमारी मदद करते हैं. राजभवन की तरफ से हमें फंड मिला इसके बाद फिल्म एक्टर सोनू सूद,फेमस सिंगर अनुराधा पौडवाल और कई बड़े नाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. समय-समय पर हमारी मदद करते हैं. रवि के स्टूडेंट रहे होप ट्रस्ट के सदस्य श्यामा कांत का कहना है कि जब वह ग्रेजुएशन कर रहे थे तो समाज सेवा करने के दौरान परिवार वाले बहुत टोकते थे. आज जब हमें हर जगह सम्मान मिलता है और हमारी आर्मी देश में पहचान बन चुकी है तो घर वाले भी हमारा साथ देते हैं. आईएएस, आईपीएस तो नहीं बन पाए लेकिन उनकी तरह समाज सेवा का काम करने की ठानी है. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाएं और लोगों के जीवन को सुधारने में काम करते रहें.

गांव में भ्रमण करतीं ग्रीन आर्मी की महिलाएं.

अपने जुआरी बेटे को भिजवाया जेलः सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस के टिकरी, डाफी, मुढादेव, सोनभद्र, चंदौली राजातालाब के कई गांव इन युवाओं के प्रयासों से सवरे हैं. यहां ग्रीन आर्मी का खौफ दिखाई देता है. ग्रीन आर्मी की महिलाएं ग्रीन साड़ी पहनकर हर रविवार को मीटिंग करती हैं और गांव के चक्कर लगाती हैं.ग्रीन आर्मी की सदस्य 80 वर्षीय कलावती देवी का कहना है कि हम नशेड़ियों को पकड़ते हैं. दहेज मांगने वालों से ऐसा न करने की अपील करते हैं. उन्होंने अपने ही बेटे को जुआ खेलने के मामले में पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करवा दिया था. जिससे हर कोई उनसे गांव में डरता भी है.

ग्रीन आर्मी की सदस्य को पीएम मोदी ने भेजा था पत्र.

सुबह डंडा और सीटी लेकर निकलती हैंः ग्रीन आर्मी सदस्य शकुंतला का कहना है कि हमें तो प्रधानमंत्री ने भी शाबाशी दी और राज्यपाल ने राजभवन बुलाया और खाना खिलाया. एक और सदस्य कलावती का कहना है कि हम आज भी रोज सुबह हाथ में डंडा और सीटी लेकर निकलते हैं. यह देखने के लिए की कोई खुले में शौच तो नहीं कर रहा है. अब हर कोई हमारे डर से शौचालय जाता है. ग्रीन आर्मी के प्रयास को हर कोई सराह रहा है.

