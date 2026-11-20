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सड़क क्या जेसीबी की रेसिंग के लिए? गोरखपुर हादसे पर रवि किशन ने सपा को घेरा

गोरखपुर में रवि किशन ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जेसीबी से दबकर बीजेपी पदाधिकारी के बेटे की मौत के बाद गोरखपुर में सियासत काफी गर्मा गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पीड़ित के घर पहुंचे और उन्हें सात्वना दी. उनके साथ सदर सांसद हर रवि किशन भी मौजूद रहे. इस दौरान रवि किशन ने कहा कि सड़क जेसीबी की रेसिंग करने के लिए है क्या? यहां चार लेन, फोर लेन और टू लेन सड़क पर रेसिंग होगी?

गोरखपुर में रवि किशन (Video Credit; ETV Bharat) कहा कि पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कुछ नेताओं को पूछताछ के लिए ले गई है. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. रवि किशन ने कहा, मुख्यमंत्री ने जो शब्द कह दिए हैं, वही अंतिम हैं. स्पष्ट किया कि जो-जो गुनहगार हैं, चाहे जेसीबी चलाने वाला हो या इस घटना में शामिल अन्य लोग, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी. जिस समय घटना हुई, उसके बाद भी जेसीबी लगातार चलती रही, उसे रोका नहीं गया.