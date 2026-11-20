सड़क क्या जेसीबी की रेसिंग के लिए? गोरखपुर हादसे पर रवि किशन ने सपा को घेरा
दो दिन पहले सपा मुखिया की रैली के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से किशोर की हुई थी मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 2:00 PM IST
गोरखपुर: जेसीबी से दबकर बीजेपी पदाधिकारी के बेटे की मौत के बाद गोरखपुर में सियासत काफी गर्मा गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पीड़ित के घर पहुंचे और उन्हें सात्वना दी. उनके साथ सदर सांसद हर रवि किशन भी मौजूद रहे. इस दौरान रवि किशन ने कहा कि सड़क जेसीबी की रेसिंग करने के लिए है क्या? यहां चार लेन, फोर लेन और टू लेन सड़क पर रेसिंग होगी?
कहा कि पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कुछ नेताओं को पूछताछ के लिए ले गई है. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. रवि किशन ने कहा, मुख्यमंत्री ने जो शब्द कह दिए हैं, वही अंतिम हैं. स्पष्ट किया कि जो-जो गुनहगार हैं, चाहे जेसीबी चलाने वाला हो या इस घटना में शामिल अन्य लोग, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी. जिस समय घटना हुई, उसके बाद भी जेसीबी लगातार चलती रही, उसे रोका नहीं गया.
कहा, एक मासूम बच्चे की जान चली गई. यहां जनता को डराने, भय का माहौल बनाने और वोटरों को प्रभावित करने आए थे. लग रहा था कि अभी वोट पड़ रहा है, माहौल तो ऐसा था, जैसे चुनाव होने जा रहा हो. इसी उन्माद और उत्साह में एक मासूम बच्चे की जान चली गई.
क्या है मामला
कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली के दौरान हादसा हुआ था. लौट रही जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता ओंकार सिंह के 13 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी. हादसा कूड़ाघाट में दोपहर करीब एक बजे हुआ था. गंभीर रूप से घायल छात्र को परिजन तत्काल एम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
हादसे के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग छात्र के घर पर जुट गए. सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे. स्थिति को देखते हुए एसपी सिटी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव और हंगामे की आशंका बनी रही.
मृतक आर्यवर्धन सिंह चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के राजधानी गांव निवासी भाजपा नेता ओंकार सिंह का बेटा था. परिजनों का आरोप है कि अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही जेसीबी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ.
यह भी पढ़ें: गोरखपुर में JCB से छात्र की मौत का मामला; पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार