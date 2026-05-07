ETV Bharat / state

शुभेंदु अधिकारी के PA को लेकर ममता पर भड़के रवि किशन: "मेरी सभा में भी बम लेकर घुसे थे अराजक तत्व,खिसियाई हुई हैं दीदी"

सांसद रवि किशन ने जौनपुर में कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
रवि किशन की जनसभा में बम लेकर पहुंचे थे अराजक तत्व. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 5:36 PM IST

|

Updated : May 7, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जौनपुर: जौनपुर पहुंचे गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने एक शोरूम के उद्घाटन के दौरान पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वहां रोड शो के दौरान उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया.

रवि किशन ने कैमरे पर स्वीकार किया कि उनकी जनसभा में कुछ अराजक तत्व बम लेकर पहुंच गए थे. इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जौनपुर में सांसद रवि किशन. (Video Credit: ETV Bharat)

ममता सरकार पर बरसे रवि किशन: सांसद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी झुंझलाहट में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं. उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल पीए की हत्या पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है. कोलकाता में रोड शो के दौरान जब सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, तो तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. सघन जांच अभियान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था और रवि किशन की सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया गया.

हिंसा पर उतारू है टीएमसी: इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और रवि किशन के समर्थकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. समर्थकों ने इस साजिश के पीछे शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. रवि किशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और डराने की राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने तत्परता दिखाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का प्यार उनके साथ है.

सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम की साजिश: सांसद ने कहा कि जनता के आशीर्वाद के आगे ऐसी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी. इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और विपक्ष व सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा की निंदा की है. फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. जौनपुर में मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने बंगाल चुनाव के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया और कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई.

यह भी पढ़ें- लखनऊ के शख्स ने 11 साल से नहीं काटे नाखून, योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत

Last Updated : May 7, 2026 at 5:52 PM IST

TAGGED:

BENGAL ELECTION VIOLENCE PLOT
BOMB ATTACK CONSPIRACY
GORAKHPUR MP RAVI KISHAN NEWS
WEST BENGAL ROADSHOW SECURITY LAPSE
RAVI KISHAN JAUNPUR VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.