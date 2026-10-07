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"बैरिकेडिंग पर चढ़ तो गइले, लेकिन पता नहीं कि कबूतर उड़ायी की का करी", रवि किशन का राहुल गांधी पर करारा वार

सांसद रवि किशन का राहुल गांधी पर हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सांसद रवि किशन शुक्ला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल बाबा प्रदर्शन कर रहे हैं, कल वह बैरिकेडिंग पर प्रदर्शन के दौरान चढ़ गए, लेकिन क्या बोलना है और क्या करना है उन्हें पता ही नहीं था. बैरिकेडिंग पर वह पूरी तरह शून्य नजर आए. चढ़ तो गइले, लेकिन उनको पता ही नहीं रहा कबूतर उड़ायी की का करी.

सांसद रवि किशन का राहुल गांधी पर हमला (Video Credit; ETV Bharat) सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि जिस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी और तमाम विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति 2025 में हुई है, जबकि मैं खुद 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर आ चुका था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 25 सालों से शासन में हैं. पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है. "बैलेट पेपर में भी जनता ने नकार दिया" राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि त्रिपुरा में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, राहुल बाबा आप जिस बैलेट पेपर की बात करते हैं, उसमें भी जनता ने आपको नकार दिया है. त्रिपुरा में विलेज कमेटी का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, वहां पर भी आपको हार मिली है. 4597 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए को 4320 सीट पर विजय हासिल हुई और कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें मिली हैं. जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है.