"बैरिकेडिंग पर चढ़ तो गइले, लेकिन पता नहीं कि कबूतर उड़ायी की का करी", रवि किशन का राहुल गांधी पर करारा वार

"बैरिकेडिंग पर चढ़ तो गइले, लेकिन पता नहीं कि कबूतर उड़ायी की का करी", रवि किशन का राहुल गांधी पर करारा वार
गोरखपुर में रवि किशन ने कहा कि अभी 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:26 PM IST
गोरखपुर: सांसद रवि किशन शुक्ला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल बाबा प्रदर्शन कर रहे हैं, कल वह बैरिकेडिंग पर प्रदर्शन के दौरान चढ़ गए, लेकिन क्या बोलना है और क्या करना है उन्हें पता ही नहीं था. बैरिकेडिंग पर वह पूरी तरह शून्य नजर आए. चढ़ तो गइले, लेकिन उनको पता ही नहीं रहा कबूतर उड़ायी की का करी.
सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि जिस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी और तमाम विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति 2025 में हुई है, जबकि मैं खुद 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर आ चुका था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 25 सालों से शासन में हैं. पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है.
"बैलेट पेपर में भी जनता ने नकार दिया"
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि त्रिपुरा में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, राहुल बाबा आप जिस बैलेट पेपर की बात करते हैं, उसमें भी जनता ने आपको नकार दिया है. त्रिपुरा में विलेज कमेटी का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, वहां पर भी आपको हार मिली है. 4597 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए को 4320 सीट पर विजय हासिल हुई और कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें मिली हैं. जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है.
"पीएम मोदी के साथ है जेन जी"
सांसद रवि किशन ने कहा कि आज का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, जेन जी पीएम के साथ है, यह शब्द पता नहीं कहां से आया, लेकिन आज का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए बहुत काम किया है. अभी जापान में हुए एशियाड खेलों में भारत के युवाओं ने परचम लहराया है. देश और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने का नतीजा है कि इतने मेडल आए हैं. अब खिलाड़ियों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं.
"2047 तक रहेगी BJP की सरकार"
सांसद रवि किशन ने यह भी कहा कि देश की आधी आबादी डबल इंजन की सरकार के साथ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है. 'सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास' के मूल मंत्र पर मोदी सरकार काम कर रही है. गरीबों को मुफ्त राशन देते हुए सरकार जाति और धर्म नहीं देखती है. इसी तरीके से गरीबों को पक्का मकान, आयुष्मान सहित तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इसीलिए जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और जब चुनाव होते हैं तो देश की जनता खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करती है. अभी 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी.
बता दें कि जनपद में भाजपा की ओर से बुधवार को ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ और ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘25 साल जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ के संकल्प को लेकर यह कार्यक्रम किया गया. इसमें सांसद रवि किशन ने जनता को संबोधित किया.
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