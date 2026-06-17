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एक सुर में बोले रविकिशन और बृजभूषण: राम मंदिर में चंदा चोरी पाप, सच आएगा बाहर !

भाजपा सांसद रवि किशन और पूर्व एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चंदा चोरी पर कहाकि बिना धुआं के आग नहीं निकलता.

RAM MANDIR CHANDA CHORI
चंदा चोरी पाप, मिलेगी सज़ा ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 4:35 PM IST

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बलिया / गोंडा : बलिया में सांसद रवि किशन ने कहा कि जिसने भी पाप किया है, उसे उसकी कड़ी सज़ा मिलेगी. उन्होंने कहा कि विरोधियों और सपा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. वो लोग जो राम विरोधी रहे हैं, वे आज शुभचिंतक बनकर सामने न आएं.

रवि किशन ने आगे कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी, जिसने भी पाप किया गया है, उसको सज़ा ज़रूर देंगे.

चंदा चोरी पाप, सच आएगा बाहर ! (ETV Bharat)

वहीं गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चंदा चोरी पर कहा कि बिना धुआं के आग नहीं निकलता. अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के ऊपर इसकी उंगली उठ रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत जल्द ही इस सच्चाई को देश की जनता के सामने लाएगी.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहाकि चंदा चोरी की आवाज़ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने लगाया है. और जिस तरीके से दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं. इसका नतीजा ज़रूर सामने आएगा.

गौर करें तो राम मंदिर दान गबन मामले में SIT जांच चल रही है. खबर है कि एसआईटी राम मंदिर के 2021 से अब तक के सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है. ये पता लगा रही है कि मंदिर स्थापना के बाद कर्मचारियों की भर्तियों कैसे हुई थीं. कौन कहां से और किस लिंक से आया था. ख़ासकर दानपात्र में किन-किन कर्मचारियों और अफसरों की तैनाती क्यों और कैसे हुई थी. वह अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे थे.

वहीं, इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता हमलावर हो गए हैं. इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. वहीं बीजेपी नेता अपने आकाओं के गुणगान कर रहे हैं. और राममंदिर चंदा चोरी मामले में जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी सामने आने की बात कर रहे हैं.

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