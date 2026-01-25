ETV Bharat / state

'चलती गाड़ी से कचरा न करें', लोगों को कॉर्बेट नगरी को स्वच्छ रखने का संदेश दे रहे रवि, जानें क्यों उठाया बीड़ा

लोगों को कॉर्बेट नगरी को स्वच्छ रखने का संदेश दे रहे रवि ( PHOTO- ETV Bharat )

अपनी टीम के साथ रवि ने रामनगर को स्वस्छ बनाने का बीड़ा उठाया है. (PHOTO- ETV Bharat)

रामनगर को स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर बनाने की ठाने रवि नाम का युवक इन दिनों रामनगर की नगरी में लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहा है. रवि एक स्वच्छता को लेकर काम कर रही एनजीओ के साथ काम कर रहा है. रवि ने बताया कि बीते पांच महीनों से उनकी टीम लगातार रामनगर में स्वच्छता अभियान चला रही है. सड़क किनारे, जंगल के रास्तों, पर्यटक स्थलों और आबादी वाले क्षेत्रों में फैला कूड़ा वे अपने हाथों से उठाते हैं.

रामनगर: हाथों में पंपलेट, चेहरे पर संकल्प और जुबान पर एक ही संदेश, 'चलती गाड़ी से कचरा ना करें, बिना कचरा किए यात्रा करें'. कॉर्बेट नगरी रामनगर की सड़कों पर इन दिनों एक युवा लोगों को इसी संदेश के साथ जागरूक करता नजर आ रहा है. कभी वह वाहनों को रुकवाकर पंपलेट दिखाता है, तो कभी स्कूली बच्चों और राहगीरों से संवाद कर स्वच्छता का महत्व समझाता है.

रवि का कहना है कि, हम जानते हैं कि यह आसान काम नहीं है. लेकिन अगर हम खुद आगे नहीं आएंगे, तो बदलाव कैसे आएगा? रवि का मानना है कि समस्या का सबसे बड़ा समाधान कचरा उठाने से ज्यादा, कचरा गिरने से रोकना है. उनका कहना है कि अगर हम अपनी यात्रा को साफ बना लें तो देश का आधा कचरा अपने आप कम हो जाएगा. जब आगे से कचरा गिरना बंद होगा, तब जो पहले से पड़ा है, उसे साफ करने की योजना भी प्रभावी होगी.

स्कूली बच्चों को पंपलेट दिखाकर अभियान को तेज करते रवि (PHOTO- ETV Bharat)

रवि का कहना है कि, संदेश सीधा है. हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपना हाथ रोकना है. उन्होंने यह भी कहा कि रामनगर एक छोटी पर्यटन नगरी है. अगर यहां के लोग एक परिवार की तरह सोच लें और सिर्फ कचरा न फेंकने का संकल्प लें, तो यहां से कचरा लगभग खत्म हो सकता है. रवि ने चिंता जताई कि समस्या यह है कि उठाने वाले गिने-चुने हैं और फेंकने वाले बहुत ज्यादा.

वाहन सवार लोगों को जागरूक करते रवि (PHOTO- ETV Bharat)

रवि ने पर्यावरण के एक और गंभीर पहलू की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने बताया कि कई लोग यह नहीं जानते कि रामनगर और आसपास के क्षेत्रों का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है. गूगल पर ढिकुली क्षेत्र का एक्यूआई मार्च से जून 2025 के बीच चेक करिए, कई बार यह 400 से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है. यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत है. उन्होंने कहा हमारी एनजीओ की टीम न सिर्फ सड़कों और पर्यटक स्थलों की सफाई कर रही है, बल्कि लोगों के सोच में बदलाव लाने का प्रयास भी कर रही है. रवि का कहना है कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक साफ, स्वस्थ और सुंदर वातावरण देना चाहते हैं. इसके लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है.

