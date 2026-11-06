उदयपुर के रवि ने तैयार करवाई सोने–चांदी की बाइक्स, संग्रह में 108 मोटरसाइकिलें अंग्रेजों के जमाने की
रवि के 108 मोटरसाइकिलों के संग्रह की एक और खासियत यह है कि हर बाइक का रंग और डिजाइन अलग है.
Published : November 6, 2026 at 7:09 PM IST
उदयपुर : 'बाइक किंग ऑफ इंडिया' के नाम से पहचानते जाने वाले उदयपुर के रवि कंधार के पास ब्रिटिशकालीन बाइक्स का अनूठा संग्रह है. उन्होंने बाइक प्रेम को बेशकीमती विरासत में बदल दिया है. रवि के पास 'अंग्रेजों के जामने की' 108 मोटरसाइकिल हैं. इनमें से तीन बाइक्स 24 कैरेट सोने और एक 999 शुद्ध चांदी से तैयार करवाई गई है. रवि का यह जुनून आज से नहीं, बल्कि करीब 45 साल पुराना है.
महज 15 साल की उम्र में उन्हें मोटरसाइकिलों का शौक लगा और धीरे-धीरे यह शौक उनके जीवन का हिस्सा बन गया. उन्होंने देश के अलग-अलग शहरों से पुरानी ब्रिटिशकालीन मोटरसाइकिलें तलाशनी और खरीदनी शुरू कीं. कई बाइक ऐसी थीं, जो वर्षों से कबाड़ में पड़ी थीं. उन पर जंग लग चुकी थी और उनकी हालत देखकर शायद ही कोई उन्हें दोबारा सड़क पर दौड़ने लायक बनाने की सोचता. लेकिन रवि ने इन मोटरसाइकिलों में छिपी ऐतिहासिक विरासत को पहचाना और उन्हें नया जीवन देने का फैसला किया.
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दो साल तक पुर्जों का करना पड़ा इंतजार : पुरानी ब्रिटिशकालीन मोटरसाइकिलों को दोबारा मूल स्वरूप में तैयार करना आसान नहीं था. कई बाइक के पुर्जे बाजार में मिलना मुश्किल था. ऐसे में कुछ विशेष पुर्जे इंग्लैंड से मंगवाए गए, जबकि कुछ देश में ही विशेष रूप से तैयार करवाने पड़े. कई बार एक छोटे से पुर्जे को तैयार करवाने और दुरुस्त करने में दो साल तक का समय लग गया. इंजन, चेसिस, पहिए, सीट और हैंडल सहित हर हिस्से पर बारीकी से काम कराया गया. रवि का उद्देश्य केवल बाइक को चमकाना नहीं, बल्कि उसकी पुरानी पहचान और ऐतिहासिक स्वरूप को बरकरार रखना रहा.
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हर बाइक का रंग और डिजाइन अलग : रवि के 108 मोटरसाइकिलों के संग्रह की एक और खासियत यह है कि हर बाइक का रंग और डिजाइन अलग है. संग्रह में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर के मॉडल भी शामिल हैं. इनमें हेलिकॉप्टर के साथ इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल का भी उल्लेखनीय मॉडल है. इसके अलावा रवि को खास नंबरों का भी शौक है. उन्होंने कई मोटरसाइकिलों के लिए नीलामी के जरिए 555, 111, 777, 666 और 1009 जैसे आकर्षक नंबर हासिल किए हैं.
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परिवार भी जुनून में बना हमसफर : इस अनूठी विरासत को तैयार करने और संजोने में रवि अकेले नहीं हैं. उनकी पत्नी रश्मि कंधार और तीनों बच्चों डॉ श्वेतल कंधार, दिव्या और शिवांश ने भी इस शौक को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है. परिवार के साथ मिलकर रवि ने इन मोटरसाइकिलों को केवल संग्रह तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें इतिहास और विरासत के रूप में सहेजने का काम किया है. धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी के बीच रवि का यह संग्रह बताता है कि किसी के लिए असली दौलत आभूषण होते हैं, तो किसी के लिए दशकों से संजोया गया जुनून ही सबसे बेशकीमती खजाना होता है.
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