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उदयपुर के रवि ने तैयार करवाई सोने–चांदी की बाइक्स, संग्रह में 108 मोटरसाइकिलें अंग्रेजों के जमाने की

बाइक कलेक्शन के साथ रवि कंधार ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : 'बाइक किंग ऑफ इंडिया' के नाम से पहचानते जाने वाले उदयपुर के रवि कंधार के पास ब्रिटिशकालीन बाइक्स का अनूठा संग्रह है. उन्होंने बाइक प्रेम को बेशकीमती विरासत में बदल दिया है. रवि के पास 'अंग्रेजों के जामने की' 108 मोटरसाइकिल हैं. इनमें से तीन बाइक्स 24 कैरेट सोने और एक 999 शुद्ध चांदी से तैयार करवाई गई है. रवि का यह जुनून आज से नहीं, बल्कि करीब 45 साल पुराना है.