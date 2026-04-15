बाड़मेर में युवक से अमानवीय बर्ताव, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की रावणा राजपूत समाज की मांग
जिले के दौर पर आए रावणा समाज के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए.
Published : April 15, 2026 at 10:07 AM IST
बाड़मेर: रावणा राजपूत समाज ने शिव थाना क्षेत्र में एक युवक से अमानवीय बर्ताव के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की. मोबाइल में युवती की फोटो रखने के आरोप में युवक से मारपीट और मुंह काला करने के साथ ही यूरिन पिलाने व अपशिष्ट खिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था. रावणा राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला बाड़मेर दौर पहुंचे और सिणधरी सर्किल के पास समाज के छात्रावास में समाजजनों की मौजूदगी में मीडिया से बात की. उन्होंने पुलिस और प्रशासन से पीड़ित युवक को न्याय दिलाने की मांग की.
पीड़ित परिवार को दी जाए सुरक्षा: रावणा समाज के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला बोले, जिस प्रकार युवक को प्रताड़ित और अमानवीय व्यवहार किया गया, वह अस्वीकार्य है. पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के व्यक्तियों पर लगातार ऐसी अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जो गलत है. उन्होंने प्रशासन एवं पुलिस तथा राज्य सरकार से दोषियों पर तुरंत कार्रवाई कर कड़ी सजा दिलाने की अपील की और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग भी की. रणजीत सिंह ने कहा कि पूर्व में भी सोशल मीडिया के जरिए गाली-गलौच की गई. प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. सिंह ने कहा कि रावणा समाज सभी को साथ लेकर चलता है, लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए. जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा.
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एमएलए भाटी व गायक छोटू सिंह विवाद : रणजीत ने कहा कि हाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच सोशल मीडिया पर विवाद निजी मामला था. सामाजिक रूप से इस मामले ने तूल पकड़ा. छोटू सिंह के साथ हम पूनम कंवर की भी बात करते हैं, वो हमारी बहन बेटी है. अगर कोई हमें या बहन बेटी और समाज को लज्जित करने का काम करेगा तो समाज सहन नहीं करेगा, यदि भाटी व छोटू सिंह के बीच कोई बात थी तो भाईचारे के हिसाब से एक बार समझना चाहिए था. छोटूसिंह से पता चला कि विधायक ने तीसरी बार धमकी दी है. सिंह ने कहा कि यह सही नहीं है. भाटी साहब समझदार हैं. उनके यूनिवर्सिटी चुनाव में हमारे समाज ने बहुत साथ दिया था.
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