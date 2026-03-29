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शिव विधायक की कथित धमकी मामला: भजन गायक छोटू सिंह रावणा के समर्थन में उतरा रावणा राजपूत समाज

समाज के लोगों का कहना है कि शिव विधायक ने छोटू सिंह को धमकाया. इसके चलते उन्होंने गायक की सुरक्षा की मांग की है.

Ravana Rajput Community support to Chhotu Singh
छोटू सिंह के समर्थन में रावणा राजपूत समाज (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 29, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
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बाड़मेर: प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा को फोन पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा कथित धमकी देने के मामले में रविवार को बाड़मेर में रवाणा राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतरे. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही छोटू सिंह को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की.

आरोप–जान से मारने की दी धमकी: रावणा राजपूत समाज के सुरेंद्र सिंह दईया ने बताया कि 2 दिन पहले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने समाज के प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा को सोशल मीडिया पर एक छोटे से कमेंट को लेकर फोन पर धमकी भरे लहजे में जान से मारने की धमकी देकर नीचा दिखाने की कोशिश की. इसे लेकर समाज में विधायक के प्रति नाराजगी है. उन्होंने कहा कि हमें शिव विधायक से ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी. विधानसभा चुनाव में उनका साथ दिया और लोकसभा चुनाव में उन्हें रावणा राजपूत समाज ने गोद भी लिया था. जिसका खामियाजा हम आज भुगतान रहे हैं. उन्होंने शिव विधायक से निवेदन किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए.

शिव विधायक पर क्या बोला रावणा राजपूत समाज, देखें (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: छोटू सिंह रावणा और रविन्द्र सिंह भाटी के बीच कमेंट को लेकर विवाद, विधायक पर धमकी देने का आरोप

'5 अप्रैल को लेंगे फैसला': सुरेंद्र सिंह दईया ने कहा कि भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने सोशल मीडिया पर कैंसर पीड़ित बच्चों के वीडियो को देखा था. जिस पर उन्होंने यही कमेंट किया था कि रील स्टार होते, तो सब नेता आ जाते. इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा था. इसके बावजूद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रात को 11 बजे फोन कर छोटू सिंह रावणा को धमकाया. उन्होंने कहा कि हमारे समाज के प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा अकेले नहीं है. न केवल बाड़मेर और राजस्थान बल्कि पूरे देशभर के रावणा राजपूत उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में समाज की 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

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