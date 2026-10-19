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विजयादशमी के दिन धू-धूकर जलेंगे बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद! रांची के मोरहाबादी एवं अरगोड़ा में भीड़ नियंत्रण के इंतजाम

अरगोड़ा में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले ( Etv Bharat )

रांची: शारदीय नवरात्रि के दिनों में एक ओर राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप 'मां सिद्धिदात्री' की पूजा की जा रही है. वहीं 'कन्या पूजन' कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. जबकि दूसरी ओर 'दशहरा' की तैयारी भी अब अंतिम चरणों में है. पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा मोरहाबादी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला खड़ा कर दिया गया है.

वहीं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति द्वारा अरगोड़ा मैदान में दशानन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला खड़ा कर दिया गया है. मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दोनों जगहों पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और लंका दहन एवं रावण वध करेंगे.