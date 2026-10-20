रेवाड़ी में रावण दहन हुआ, दशानन का अंत देखने पहुंची भीड़, जमकर गूंजा "जय श्रीराम"
हरियाणा के रेवाड़ी में भी दशहरे के मौके पर रावण दहन किया गया जिसमें रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव मौजूद रहे.
Published : October 20, 2026 at 8:13 PM IST
रेवाड़ी : बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व जिलेभर में मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया. जगह-जगह रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन कर सत्य की जीत का जश्न मनाया गया. शहर में रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम जिला सचिवालय के पीछे हुडा मैदान में हुआ. यहां यूनाइटेड क्लब मक्खन लाल की धर्मशाला और श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रावण और मेघनाथ के 60-60 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया.
दशानन का अंत देखने जुटी भीड़ : हुडा मैदान में दशानन का अंत देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. इससे पहले घंटेश्वर महादेव मंदिर और मक्खन लाल की धर्मशाला से शुरू हुई राम और लक्ष्मण की भूमिका में सजे कलाकारों की झांकियों का शहर में जगह-जगह स्वागत किया गया. हर कोई जय श्रीराम के जयकारे लगा रहा था. हुडा मैदान में पहुंचने के बाद रावण व राम युद्ध भी हुआ. शाम को रावण के पुतले पर राम ने तीर चलाकर दहन किया. शहर में जगह-जगह मेले का माहौल था, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष खरीदारी में व्यस्त दिखे. विजयादशमी पर्व पर देर शाम तक शहर में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हुई थीं. दूर-दराज के लोगों का दोपहर बाद ही हुडा मैदान में पहुंचना आरंभ हो गया था. शहर में मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर भी लोगों की अच्छी भीड़ लगी रही.
ट्रैफिक रहा डायवर्ट : रावण दहन कार्यक्रम को लेकर मंगलवार शाम चार बजे से बावल रोड पर महाराणा प्रताप चौक से लेकर रणबीर सिंह हुड्डा चौक तक ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया था. हुडा मैदान और उसके आसपास करीब 200 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहे. इनमें सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी शामिल रहे.
रावण दहन हुआ : बावल की पुरानी सब्जी मंडी में करीब 70 फीट ऊंचे और धारूहेड़ा के दशहरा ग्राउंड में करीब 50 ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. इसी प्रकार गांव बेरली कलां में 160 फीट ऊंचे रावण के पुतले को देखने के लिए भी आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे. वहीं गांव गुड़ियानी में भी रावण दहन कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों की काफी भीड़ रही.
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