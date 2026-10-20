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रेवाड़ी में रावण दहन हुआ, दशानन का अंत देखने पहुंची भीड़, जमकर गूंजा "जय श्रीराम"

रेवाड़ी में रावण दहन हुआ ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व जिलेभर में मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया. जगह-जगह रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन कर सत्य की जीत का जश्न मनाया गया. शहर में रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम जिला सचिवालय के पीछे हुडा मैदान में हुआ. यहां यूनाइटेड क्लब मक्खन लाल की धर्मशाला और श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रावण और मेघनाथ के 60-60 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया.

दशानन का अंत देखने जुटी भीड़ : हुडा मैदान में दशानन का अंत देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. इससे पहले घंटेश्वर महादेव मंदिर और मक्खन लाल की धर्मशाला से शुरू हुई राम और लक्ष्मण की भूमिका में सजे कलाकारों की झांकियों का शहर में जगह-जगह स्वागत किया गया. हर कोई जय श्रीराम के जयकारे लगा रहा था. हुडा मैदान में पहुंचने के बाद रावण व राम युद्ध भी हुआ. शाम को रावण के पुतले पर राम ने तीर चलाकर दहन किया. शहर में जगह-जगह मेले का माहौल था, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष खरीदारी में व्यस्त दिखे. विजयादशमी पर्व पर देर शाम तक शहर में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हुई थीं. दूर-दराज के लोगों का दोपहर बाद ही हुडा मैदान में पहुंचना आरंभ हो गया था. शहर में मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर भी लोगों की अच्छी भीड़ लगी रही.