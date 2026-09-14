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दशहरे पर कुरुक्षेत्र में सियासी दंगल, बीजेपी-कांग्रेस नेताओं में ठनी, धर्मनगरी में 2 जगहों पर होगा रावण दहन

कुरुक्षेत्र : दशहरा महोत्सव को लेकर इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच ठन गई है. कांग्रेस से विधायक अशोक अरोड़ा इस बार अलग से दशहरा महोत्सव मनाने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं बीजेपी पुरानी कमेटी के साथ दशहरा बना रही है जिसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें दशहरा धूमधाम से मनाने का ऐलान किया गया.

"कांग्रेस विधायक अलग से मनाना चाहते हैं दशहरा" : इस दौरान पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कांग्रेस विधायक शहर की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं. पिछले लंबे समय से कुरुक्षेत्र में सभी मिलजुल कर दशहरा मनाते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस विधायक ने अलग से दशहरा मनाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से भरपूर प्रयास किया गया कि पूरा शहर एकजुट होकर एक ही जगह पर दशहरा महोत्सव मनाएं, लेकिन अशोक अरोड़ा इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है.

दशहरे पर कुरुक्षेत्र में सियासी दंगल (ETV Bharat)

"अहंकार बोलने लगा है" : उन्होंने कहा कि मैं भी 10 साल तक थानेसर से विधायक रहा हूं , तब भी अशोक अरोड़ा और हम एक ही जगह पर दशहरा मनाते थे, लेकिन अब विधायक बन चुके हैं तो उनका अहंकार बोलने लगा है और यही कारण है कि वे अलग से दशहरा मनाने की जिद पर अड़े हैं. उन्होंने कहा कि मैं मंच से उनसे प्रार्थना भी करता हूं और साथ में निमंत्रण भी देता हूं कि वह एक मंच पर आकर दशहरा मनाएं.