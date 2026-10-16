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हरियाणा में बढ़ा घर में रावण दहन का चलन, यूपी से आया परिवार फूटपाथ पर बना रहा पुतले

Ravana Dahan performing trend is growing at home in Haryana ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: दशहरा का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में रौनक दिखाई देने लगती है. बाजारों से लेकर रामलीला मैदानों तक रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद पहुंचे कलाकार सौरभ अपने परिवार के साथ रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले बनाने में जुटे हुए हैं. हर साल की तरह इस बार भी सौरभ दशहरे से करीब दो महीने पहले फरीदाबाद पहुंच गए थे. यहां फुटपाथ पर रहकर पूरा परिवार दिन-रात मेहनत करता है और अलग-अलग आकार के पुतले तैयार करता है.

यूपी का परिवार फरीदाबाद में बनाता है रावण के पुतले: सौरभ और उनका परिवार हर साल कुछ समय के लिए फरीदाबाद आता है. दशहरे का त्योहार उनके लिए केवल परंपरा से जुड़ा अवसर नहीं, बल्कि परिवार की रोजी-रोटी कमाने का भी महत्वपूर्ण जरिया है. त्योहार खत्म होने के बाद वे वापस अपने गांव लौट जाते हैं और वहां अपना दूसरा काम करते हैं. हालांकि, दशहरे के आसपास उनकी पूरी मेहनत पुतले बनाने और उन्हें बेचने में लग जाती है. इन पुतलों की कीमत 100 रुपये से शुरू होती है और ग्राहक की मांग, पुतले के आकार तथा उसकी बनावट के अनुसार लाखों रुपये तक पहुंच जाती है.

हरियाणा में बढ़ा घर में रावण दहन का चलन (ETV Bharat) फुटपाथ पर रहकर तैयार करते हैं पुतले: उत्तर प्रदेश से आए कलाकार सौरभ पिछले कई वर्षों से दशहरे के मौके पर फरीदाबाद में पुतले बनाने का काम कर रहे हैं. वह अपने परिवार के साथ शहर पहुंचते हैं और फुटपाथ पर ही अस्थायी ठिकाना बनाकर रहते हैं. परिवार के सदस्य पुतले बनाने के काम में हाथ बंटाते हैं, ताकि त्योहार से पहले ज्यादा से ज्यादा पुतले तैयार किए जा सकें. सौरभ के मुताबिक, वह बांस और कागज जैसी सामग्री से रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले तैयार करते हैं. ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े आकार के पुतले खरीद सकते हैं. कुंभकरण और मेघनाद के पुतले भी बनाता है परिवार (ETV Bharat) पुतलों के आकार पर तय होती है कीमत: किसी को घर के गार्डन में रावण दहन करना होता है, तो वह छोटा पुतला ले जाता है. वहीं, जिन लोगों को बड़े आकार का पुतला चाहिए, वे अपनी मांग के अनुसार उसे तैयार करवाते हैं. सौरभ ने बताया कि पुतलों की कीमत उनके आकार और ग्राहक की जरूरत पर निर्भर करती है. छोटे पुतलों की शुरुआत करीब 100 रुपये से होती है, जबकि बड़े और विशेष मांग के अनुसार तैयार किए जाने वाले पुतलों की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. उनके अनुसार, साल में एक बार ही वह फरीदाबाद आते हैं और इस दौरान पुतले बनाकर बेचते हैं. इसी कमाई से परिवार के भरण-पोषण में मदद मिलती है. फूटपाथ पर रहकर बनाते हैं पुतले (ETV Bharat) बड़े आयोजनों में भीड़ से बचने के लिए घर पर रावण दहन: दशहरे पर आमतौर पर लोग रामलीला मैदानों में पहुंचकर रावण दहन देखते हैं. बड़े मैदानों में विशाल पुतले तैयार किए जाते हैं और उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. हालांकि, भीड़ के कारण कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. छोटे बच्चों को संभालना, परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित जगह पर खड़े रहना और कार्यक्रम के बाद बाहर निकलना भी चुनौती बन जाता है. इसी वजह से अब कुछ परिवार अपने घर के गार्डन या किसी सुरक्षित खाली जगह पर छोटा पुतला जलाकर दशहरा मनाने का विकल्प चुन रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए सौरभ जैसे कलाकारों के बनाए छोटे पुतले सुविधाजनक साबित हो रहे हैं. इससे परिवार अपने घर पर ही त्योहार की परंपरा निभा सकते हैं और बच्चों को भी रावण दहन दिखा सकते हैं. हालांकि घर पर पुतला जलाते समय भी आग से सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है. पुतला खुले और सुरक्षित स्थान पर ही जलाना चाहिए तथा आसपास ज्वलनशील वस्तुएं, वाहन या बिजली की तारें नहीं होनी चाहिए. दशहरे पर पुतले बनाने के लिए यूपी से फरीदाबाद आता है परिवार (ETV Bharat) रीत बोलीं- छोटे बच्चों को भीड़ में संभालना मुश्किल: पुतला खरीदने पहुंचीं रीत ने बताया कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं. दशहरे के मौके पर जब वह बच्चों को रावण दहन दिखाने के लिए बड़े आयोजनों में लेकर जाती हैं, तो वहां काफी भीड़ होती है. ऐसे में बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है और परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. रीत ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि वह छोटा पुतला खरीदकर घर ले जा रही हैं, ताकि दशहरे के दिन परिवार के साथ घर पर ही रावण दहन कर सकें. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाना कई बार मुश्किल हो जाता है. घर पर त्योहार मनाने से परिवार के सभी सदस्य एक साथ रह सकते हैं और बच्चों को भी दशहरे की परंपरा के बारे में समझाया जा सकता है.