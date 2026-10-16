हरियाणा में बढ़ा घर में रावण दहन का चलन, यूपी से आया परिवार फूटपाथ पर बना रहा पुतले
उत्तरप्रदेश से फरीदाबाद पहुंचे कलाकार रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले बनाने में जुटे हुए हैं. घरों में होगा रावण दहन. मुकेश कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 9:08 PM IST
फरीदाबाद: दशहरा का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में रौनक दिखाई देने लगती है. बाजारों से लेकर रामलीला मैदानों तक रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद पहुंचे कलाकार सौरभ अपने परिवार के साथ रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले बनाने में जुटे हुए हैं. हर साल की तरह इस बार भी सौरभ दशहरे से करीब दो महीने पहले फरीदाबाद पहुंच गए थे. यहां फुटपाथ पर रहकर पूरा परिवार दिन-रात मेहनत करता है और अलग-अलग आकार के पुतले तैयार करता है.
यूपी का परिवार फरीदाबाद में बनाता है रावण के पुतले: सौरभ और उनका परिवार हर साल कुछ समय के लिए फरीदाबाद आता है. दशहरे का त्योहार उनके लिए केवल परंपरा से जुड़ा अवसर नहीं, बल्कि परिवार की रोजी-रोटी कमाने का भी महत्वपूर्ण जरिया है. त्योहार खत्म होने के बाद वे वापस अपने गांव लौट जाते हैं और वहां अपना दूसरा काम करते हैं. हालांकि, दशहरे के आसपास उनकी पूरी मेहनत पुतले बनाने और उन्हें बेचने में लग जाती है. इन पुतलों की कीमत 100 रुपये से शुरू होती है और ग्राहक की मांग, पुतले के आकार तथा उसकी बनावट के अनुसार लाखों रुपये तक पहुंच जाती है.
फुटपाथ पर रहकर तैयार करते हैं पुतले: उत्तर प्रदेश से आए कलाकार सौरभ पिछले कई वर्षों से दशहरे के मौके पर फरीदाबाद में पुतले बनाने का काम कर रहे हैं. वह अपने परिवार के साथ शहर पहुंचते हैं और फुटपाथ पर ही अस्थायी ठिकाना बनाकर रहते हैं. परिवार के सदस्य पुतले बनाने के काम में हाथ बंटाते हैं, ताकि त्योहार से पहले ज्यादा से ज्यादा पुतले तैयार किए जा सकें. सौरभ के मुताबिक, वह बांस और कागज जैसी सामग्री से रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले तैयार करते हैं. ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े आकार के पुतले खरीद सकते हैं.
पुतलों के आकार पर तय होती है कीमत: किसी को घर के गार्डन में रावण दहन करना होता है, तो वह छोटा पुतला ले जाता है. वहीं, जिन लोगों को बड़े आकार का पुतला चाहिए, वे अपनी मांग के अनुसार उसे तैयार करवाते हैं. सौरभ ने बताया कि पुतलों की कीमत उनके आकार और ग्राहक की जरूरत पर निर्भर करती है. छोटे पुतलों की शुरुआत करीब 100 रुपये से होती है, जबकि बड़े और विशेष मांग के अनुसार तैयार किए जाने वाले पुतलों की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. उनके अनुसार, साल में एक बार ही वह फरीदाबाद आते हैं और इस दौरान पुतले बनाकर बेचते हैं. इसी कमाई से परिवार के भरण-पोषण में मदद मिलती है.
बड़े आयोजनों में भीड़ से बचने के लिए घर पर रावण दहन: दशहरे पर आमतौर पर लोग रामलीला मैदानों में पहुंचकर रावण दहन देखते हैं. बड़े मैदानों में विशाल पुतले तैयार किए जाते हैं और उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. हालांकि, भीड़ के कारण कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. छोटे बच्चों को संभालना, परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित जगह पर खड़े रहना और कार्यक्रम के बाद बाहर निकलना भी चुनौती बन जाता है. इसी वजह से अब कुछ परिवार अपने घर के गार्डन या किसी सुरक्षित खाली जगह पर छोटा पुतला जलाकर दशहरा मनाने का विकल्प चुन रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए सौरभ जैसे कलाकारों के बनाए छोटे पुतले सुविधाजनक साबित हो रहे हैं. इससे परिवार अपने घर पर ही त्योहार की परंपरा निभा सकते हैं और बच्चों को भी रावण दहन दिखा सकते हैं. हालांकि घर पर पुतला जलाते समय भी आग से सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है. पुतला खुले और सुरक्षित स्थान पर ही जलाना चाहिए तथा आसपास ज्वलनशील वस्तुएं, वाहन या बिजली की तारें नहीं होनी चाहिए.
रीत बोलीं- छोटे बच्चों को भीड़ में संभालना मुश्किल: पुतला खरीदने पहुंचीं रीत ने बताया कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं. दशहरे के मौके पर जब वह बच्चों को रावण दहन दिखाने के लिए बड़े आयोजनों में लेकर जाती हैं, तो वहां काफी भीड़ होती है. ऐसे में बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है और परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. रीत ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि वह छोटा पुतला खरीदकर घर ले जा रही हैं, ताकि दशहरे के दिन परिवार के साथ घर पर ही रावण दहन कर सकें. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाना कई बार मुश्किल हो जाता है. घर पर त्योहार मनाने से परिवार के सभी सदस्य एक साथ रह सकते हैं और बच्चों को भी दशहरे की परंपरा के बारे में समझाया जा सकता है.
महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. दशहरे पर रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में महिलाओं का उत्पीड़न करने और उनके साथ अपराध करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, ताकि वे बिना किसी डर के घर से बाहर निकल सकें. -रीत, स्थानीय निवासी
यश बोले- परिवार के साथ गार्डन में मनाते हैं दशहरा: पुतला खरीदने पहुंचे यश ने बताया कि वह हर साल की तरह इस बार भी रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले खरीदने आए हैं. उन्होंने कहा कि सौरभ और उनके परिवार के सदस्य काफी मेहनत से पुतले तैयार करते हैं. यहां ग्राहकों को अपनी जरूरत और उपलब्ध जगह के अनुसार पुतला चुनने का विकल्प मिल जाता है.यश ने बताया कि वह भीड़भाड़ वाले इलाकों में होने वाले आयोजनों में जाने से बचते हैं. इसके बजाय अपने छोटे से गार्डन में परिवार के साथ दशहरा मनाते हैं. इससे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ त्योहार की खुशियां बांटने का मौका मिलता है.
हर साल अलग-अलग जगहों पर रावण दहन के दौरान भीड़, आग और अन्य हादसों की खबरें सामने आती हैं. ऐसे में लोगों को त्योहार मनाते समय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए. घर पर छोटा पुतला जलाने से परिवार के सभी सदस्य साथ रहकर त्योहार मना सकते हैं. हालांकि, इसके लिए भी पर्याप्त खुली जगह और आग से बचाव के इंतजाम जरूरी हैं. -यश, स्थानीय निवासी
छोटे पुतलों की मांग से कलाकारों को मिल रहा रोजगार: सौरभ जैसे कलाकारों के लिए दशहरे का समय कमाई का अहम अवसर होता है. वह सालभर अपने दूसरे काम में लगे रहते हैं, लेकिन त्योहार से पहले फरीदाबाद आकर पुतले बनाने में जुट जाते हैं. उनके साथ परिवार के सदस्य भी मेहनत करते हैं. कई दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में पुतलों को तैयार करने, उनकी बनावट ठीक करने और ग्राहकों की मांग के अनुसार आकार देने का काम शामिल होता है. पुतलों की अलग-अलग कीमत होने के कारण कम बजट वाले ग्राहक भी अपनी पसंद के अनुसार इन्हें खरीद सकते हैं. कुछ लोग केवल परंपरा निभाने के लिए छोटा पुतला खरीदते हैं, जबकि कुछ ग्राहक अपनी जगह और बजट के हिसाब से बड़ा पुतला बनवाते हैं. इस तरह कलाकारों को त्योहार के दौरान रोजगार मिलता है और लोगों को घर पर दशहरा मनाने का विकल्प भी मिलता है.
20 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा: दशहरा देशभर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम की ओर से रावण के वध की परंपरा को याद करते हुए रावण दहन किया जाता है. फरीदाबाद में भी रामलीला मैदानों में बड़े पुतले तैयार किए जा रहे हैं और आयोजनों को लेकर तैयारियां चल रही हैं. वहीं, दूसरी ओर सौरभ जैसे कलाकार अपने बनाए पुतलों के जरिए लोगों तक दशहरे की परंपरा पहुंचा रहे हैं. यश और रीत जैसे लोग इन पुतलों को खरीदकर अपने परिवार के साथ घर पर त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं.
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